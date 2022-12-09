顏國樑患聲帶鱗狀細胞癌 月花4萬醫藥費有壓力

TVB 55周年嘅台慶show《萬千星輝賀台慶》搵返唔少舊人撐場。大台其中一套經典處境劇《香港81》嘅演員闊別螢幕多年，演市儈經紀陳積嘅顏國樑離巢十多年後現身。唔少觀眾都聽到顏國樑聲線有變，完show後佢接受訪問解釋，自己患上聲帶鱗狀細胞癌，令佢發唔到低音，目前正接受化療。

顏國樑：「我TVB打工㗎咋以前」

最近顏國樑接受TVB《StarTalk》訪問談及病況，佢透露現時正接受化療，每個月醫藥費接近4萬。顏國樑直言有壓力，因為政府提供嘅傷殘津貼只有2千幾蚊，根本微不足道，仲話「我TVB打工㗎咋以前」。顏國樑患癌後冇向人提及病情，亦無搵朋友幫手，直到現身台慶大家先至知。至於身體狀況，顏國樑話做完化療會好虛弱，周身骨痛，行路同講嘢都唔方便。

顏國樑1981年加入TVB，經典作應該係處境劇《香港81》演市儈經紀陳積，當晚顏講返當年陳積一角嘅入屋程度，令好多人都唔知佢姓顏！後來顏國樑演過唔少劇集，包括《真情》、《皆大歡喜》及《十月初五的月光》等，到2008年約滿離開。顏國樑今年初因為聲音沙啞而去睇醫生，到7月去私家醫院檢查證實患癌，後來開始做治療。由於政府唔包部份藥費，顏國樑要拎近40萬出嚟做醫藥費。錢銀以外，顏國樑得病後試過3次因為腫瘤影響呼吸爭啲窒息，好彩冇事。

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