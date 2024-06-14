顏國樑設靈｜梁思浩傷感送別 好友黃良昇透露亡友生前遺撼唔識彈結他

演員顏國樑於上月25日因病離世，享年71歲，其遺孀霍潔貞昨日（13日）為亡夫設靈，喪禮以佛教儀式進行，靈堂中央放有顏國樑笑得很燦爛的遺照，顏太的心形花牌則放在正中央，寫有「情意難忘」4個字，而今早（14日）靈柩移送到香港中文大學醫學研究中心作醫學用途，霍潔貞飲泣捧著遺照送丈夫最後一程，場面令人心酸。

昨晚，好友梁思浩、樂隊Blue Jeans成員黃良昇前往靈堂致祭，而多位藝人包括薛家燕、關禮傑夫婦、翁靜晶、王書麒及許秋怡等亦有送上花牌悼念。顏國樑生前最後公開露面，就是在梁思浩主持的直播節目《直播靈接觸》，梁思浩現身送別亡友神情哀傷，他向顏太互相擁抱更一度忍不住落淚。