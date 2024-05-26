顏國樑離世｜年初昏迷 上月曾現身節目稱OK 終年71歲

曾主演TVB經典處境劇《香港81》的「陳積」顏國樑，早年患上第三期鱗狀細胞癌，導致聲帶出問題，說話變得低音，經過一番治療之後，總算大步檻過。惟今日傳來噩耗，他的好友鄧英敏向傳媒表示，顏國樑因肺炎引致呼吸急促而離世，他亦向傳媒指顏國樑是生於1953年，而非網上資料稱的1949年出世。
太太請師傅為丈夫「續命」
上月顏國樑與太太霍潔貞現身梁思浩的節目《直播靈接觸》，他透露年初曾入院，足足昏迷了15天，在這個生死關頭，前藝人太太霍潔貞四處奔走，用盡一切方法，最後毅然決定請師傅為丈夫「續命」。
半踏鬼門關
顏國樑指自己在這15天昏迷與半醒之間，曾出現不同的片段，包括他與另一個人在ICU中，對方不停走來走去講電話。第二個片段是有老友打電話給他，指他被人整蠱。至於第三個片段，顏國樑指感覺比較真實，他見到有兩個肥嘟嘟大媽似的醫務助理，想來捉自己，更被又打又罵，指他：「你好曳啊！你成日郁！」
他在節目中表示現時情況OK，他續稱︰「做過手術，裡面擺咗支架，會痕，令到我咳，咳嘅時候似怪獸，好嚇人；同埋無電。」
有第一次續命未必有第二次
當時梁思浩在節目中稱︰「你能回來，是她(霍潔貞)的功德，她所做的一切讓你回來，她只是說了一句：『我不捨得顏國樑』。我見到你們很恩愛，要繼續身體健康，有第一次續命，未必有第二次。」
梁思浩在社交平台貼上當日與顏國樑和太太霍潔貞的合照，並寫道：「收到沉痛嘅消息，顏太講俾我聽：『顏先生昨晚22:30安詳地離開了！』顏太太節哀順變，你丈夫好痛錫妳，所以我亦幫佢一個心願，佢要同妳留下一個美好嘅片段同回憶！所以嗰日電視台出鏡，佢千叮萬囑我，要將佢太太拍攝得美麗，（因為太太在他心目中永遠都係最靚最溫柔）亦都等你哋兩個喺人生嘅片段裏面有一個最溫馨美好嘅回憶！顏先生一路走好。」
鄧英敏透露顏國樑的心臟、聲帶及呼吸均有問題，已多次出入醫院，霍潔貞現時有多位朋友陪伴她，並稱對方已有心理準備，但仍需時間去平伏心情。他又稱原本約了今晚與 《老友鬼鬼》YouTube 網台導演一起去醫院探望顏國樑，可惜如今天人永隔。