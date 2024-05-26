顏國樑離世｜年初昏迷 上月曾現身節目稱OK 終年71歲

曾主演TVB經典處境劇《香港81》的「陳積」顏國樑，早年患上第三期鱗狀細胞癌，導致聲帶出問題，說話變得低音，經過一番治療之後，總算大步檻過。惟今日傳來噩耗，他的好友鄧英敏向傳媒表示，顏國樑因肺炎引致呼吸急促而離世，他亦向傳媒指顏國樑是生於1953年，而非網上資料稱的1949年出世。

太太 請師傅為丈夫「續命」

上月顏國樑與太太霍潔貞現身梁思浩的節目《直播靈接觸》，他透露年初曾入院，足足昏迷了15天，在這個生死關頭，前藝人太太霍潔貞四處奔走，用盡一切方法，最後毅然決定請師傅為丈夫「續命」。

半踏鬼門關

顏國樑指自己在這15天昏迷與半醒之間，曾出現不同的片段，包括他與另一個人在ICU中，對方不停走來走去講電話。第二個片段是有老友打電話給他，指他被人整蠱。至於第三個片段，顏國樑指感覺比較真實，他見到有兩個肥嘟嘟大媽似的醫務助理，想來捉自己，更被又打又罵，指他：「你好曳啊！你成日郁！」

他在節目中表示現時情況OK，他續稱︰「做過手術，裡面擺咗支架，會痕，令到我咳，咳嘅時候似怪獸，好嚇人；同埋無電。」