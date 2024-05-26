顏國樑離世｜與霍潔貞相愛逾40載 曾考慮移民拖到2022年始註冊結婚

顏國樑早年患上第三期鱗狀細胞癌，導致聲帶出問題，說話變得低音。惟他年初曾昏迷入院，更在鬼門關徘徊。經過一番搶救之後，顏國樑出院後並與太太霍潔貞亮相節目。
顏國樑與霍潔貞在無綫結識，相愛逾40年，直到2022年二人才註冊。雖然遲遲未註冊，但顏國樑早已立下遺囑，「清清楚楚乜都係佢嘅」，並表示十分珍惜大家相處的時間。2022年，鄧英敏曾在節目中問起：「潔貞跟咗你41年，仲未正式結婚喎，你有冇咩說話想同潔貞講？」顏國樑似有點不好意思說：「同佢41年，一年一句，都41句。我而家改咗脾氣，大家都幾廿歲，佢仲要服侍我，如果我仲將啖氣發落佢度，佢會更加難受，更加辛苦，不論有病冇病，兩公婆要相敬如賓。」
移民左右註冊決定
對於一直未有註冊，他表示因為考慮到移民問題，他稱：「如果結婚去移民個本錢唔夠，就好大影響，如果單身去第二度就方便啲，所以就hold住囉。」由於他近年移居大陸，他表示若在大陸居住需要有身份，為了法律問題，因此便註冊結婚。
太太發現窒息成功救回
顏國樑透露，自己曾3次踏入鬼門關，差點窒息喪命，當中2次幸得太太救回一命。他說︰「我個病要誇部門檢查，腫瘤同耳鼻喉科都要等開會，我又唔想留喺醫院坐幾日，返咗嚟（舖頭）。其實係危險嘅，腫瘤壓住聲帶不特止，痰太多，我咳有機會窒息，好彩太太喺我隔籬，仲有部氧氣機喺度，我連續兩次窒息，原來窒息一救唔到，3分鐘就走，無命！」