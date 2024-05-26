顏國樑離世｜趙堡太拳第十三代傳人 立志離世後做大體老師

顏國樑早年患上第三期鱗狀細胞癌，導致聲帶出問題，說話變得低音，經過一番治療之後，總算大步檻過。惟今日(26日)傳來噩耗，他的好友鄧英敏向傳媒表示，顏國樑昨晚(25日)因肺炎引致呼吸急促而離世，他亦向傳媒指顏國樑是生於1953年，而非網上資料的1949年出世。
顏國樑出身於邵氏兄弟南國實驗劇團第八期訓練班，於1968年加入娛樂圈，以《香港81》至《香港86》系列中飾演貪婪蠱惑又勢利的經紀「陳積」（積少）一角聞名。其餘廣為人知的作品包括《真情》「陳大勝」、《十月初五的月光》的「全海景」、《皆大歡喜》的「石大川」、《滙通天下》的「馮應春」等。他於08年跟無綫約滿，便轉行教太極。
趙堡太拳第十三代傳人
顏國樑是趙堡太拳第十三代傳人，網上亦有多段他教耍太極的影片。他曾在訪問中表示，一直沒有在電視機前露兩手，因為很多時都是古裝劇才要拍武打場口，自己的皮膚若黐頭套會過敏，試過拍《如來神掌再戰江湖》，只是拍了十幾天，面部已經滲出血水，因此一直鮮有機會展示功夫，自己亦保持低調。
參與大體老師計劃
早年他在節目中提到，得知患癌之後，第一時間跟醫生說參與了大體老師計劃，隨即把參與卡遞給醫生。他坦言生老病死是人生必經階段，沒有人可以逃避，有感大體老師的計劃有意思，因此決定參與。他說︰「起碼走都對社會有用，生前為大家帶來歡樂，死後又可以等啲醫生仔劏落我度，我唔痛啦嘛，好過錯手劏落啲病人度。」