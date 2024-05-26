顏國樑離世｜趙堡太拳第十三代傳人 立志離世後做大體老師

顏國樑早年患上第三期鱗狀細胞癌，導致聲帶出問題，說話變得低音，經過一番治療之後，總算大步檻過。惟今日(26日)傳來噩耗，他的好友鄧英敏向傳媒表示，顏國樑昨晚(25日)因肺炎引致呼吸急促而離世，他亦向傳媒指顏國樑是生於1953年，而非網上資料的1949年出世。

顏國樑出身於邵氏兄弟南國實驗劇團第八期訓練班，於1968年加入娛樂圈，以《香港81》至《香港86》系列中飾演貪婪蠱惑又勢利的經紀「陳積」（積少）一角聞名。其餘廣為人知的作品包括《真情》「陳大勝」、《十月初五的月光》的「全海景」、《皆大歡喜》的「石大川」、《滙通天下》的「馮應春」等。他於08年跟無綫約滿，便轉行教太極。