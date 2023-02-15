顏國樑鱗狀癌腫瘤縮小 自爆留院遭服務助理大聲呼喝感難堪

顏國樑去年在無綫台慶亮相，並自揭患上罕見鱗狀癌。日前音樂人梁安琪為製作一場直播音樂分享會，讓他親身交待最新病情進度。當晚到場打氣觀眾十分多，送上利是、禮物，有些更熱心提出治癌資訊給他參考。顏國樑表示早前做完抽血及檢驗，得知鱗狀癌腫瘤已縮小，病情進度理想。他在直播中提到他入住公營醫院接受治療期間，獲基層護理人員不友善對待，他希望今次分享能喚起公營醫院管理層關注。

被大媽呼喝後獲護士調停

他表示住院期間，他所屬的病房一直冷氣不夠，加上又在窗口位，令他流晒大汗，他只好不停抹身，就算向醫護人員反映，但只獲「係咁㗎啦！」。他坦言由於真的太熱，只好脫下衣服，但病人服務助理只不停叫他著衫。他抹過身之後需要洗手，於是他利用病人房中的洗手盤洗手，「有個大媽(病人服務助理)話『你唔用得㗎』第二日又有個男人走埋嚟話『你唔可以用呢啲嘢！呢啲你唔用得！』」他更模仿對方嚴苛的語氣，並指每個病人房都有一個公眾洗手間，亦有一個面盤俾人洗手。他說︰「忽然間聽到咁刺耳嘅說話，我就同佢講『你俾份病人入院手冊我睇啦，我唔想犯規。』」但對方反而更勞氣說︰「總之你唔用得！」及後有護士前來表示沒有問題，只要他不弄濕地下便可。

病房中的洗手盤以前標明不許病人及家屬使用，早年伊利沙伯醫院及聯合醫院副行政總監曾向傳媒表示現時已改善有關做法。