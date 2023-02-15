顏國樑鱗狀癌腫瘤縮小 自爆留院遭服務助理大聲呼喝感難堪

顏國樑去年在無綫台慶亮相，並自揭患上罕見鱗狀癌。日前音樂人梁安琪為製作一場直播音樂分享會，讓他親身交待最新病情進度。當晚到場打氣觀眾十分多，送上利是、禮物，有些更熱心提出治癌資訊給他參考。顏國樑表示早前做完抽血及檢驗，得知鱗狀癌腫瘤已縮小，病情進度理想。他在直播中提到他入住公營醫院接受治療期間，獲基層護理人員不友善對待，他希望今次分享能喚起公營醫院管理層關注。
被大媽呼喝後獲護士調停
他表示住院期間，他所屬的病房一直冷氣不夠，加上又在窗口位，令他流晒大汗，他只好不停抹身，就算向醫護人員反映，但只獲「係咁㗎啦！」。他坦言由於真的太熱，只好脫下衣服，但病人服務助理只不停叫他著衫。他抹過身之後需要洗手，於是他利用病人房中的洗手盤洗手，「有個大媽(病人服務助理)話『你唔用得㗎』第二日又有個男人走埋嚟話『你唔可以用呢啲嘢！呢啲你唔用得！』」他更模仿對方嚴苛的語氣，並指每個病人房都有一個公眾洗手間，亦有一個面盤俾人洗手。他說︰「忽然間聽到咁刺耳嘅說話，我就同佢講『你俾份病人入院手冊我睇啦，我唔想犯規。』」但對方反而更勞氣說︰「總之你唔用得！」及後有護士前來表示沒有問題，只要他不弄濕地下便可。
病房中的洗手盤以前標明不許病人及家屬使用，早年伊利沙伯醫院及聯合醫院副行政總監曾向傳媒表示現時已改善有關做法。
發現鹽水全晚沒有滴過
顏國樑又提到有天晚上因為人有三急，但因為吊住鹽水，護士只給他尿壺解決，惟久久未有人幫他處理，就算那些「大媽」(病人服務助理)見到也只著他等等，最後等到天光才有人理會。他指另一個晚上因為未能入睡，於是看看吊住的鹽水包，發現完全沒有滴過，「我睇下有冇滴啦，跟住有個大媽過嚟鬧，好大聲話我唔可以掂。」於是他向對方表示發現鹽水根本整夜沒有滴過，多位醫護人員才收聲。
進食又被呼喝
其後他表示要正式投訴，一小時之後，院方安排了4部儀器監察狀況。他續說︰「之後去做免疫治療同化療，療程要做4小時，但要先俾錢先可以有包藥送上嚟，呢個步驟都要等2小時，真係會搞到成日。喺等藥期間，我去食啲嘢，點知有個大媽走埋嚟用呼喝語氣『你要食嘢要講！』第二次由比錢去到做療程要7小時，我今次就帶支水，但我冇帶另一隻藥，於是會咳，個大媽走埋嚟又鬧『因為你咳呀！依家要整個屏風擋住呀！人哋投訴！』」
為病人遭遇感難過
顏國樑表示自己「假假地都係個明星，咁都俾人呼喝」最後難忍他們的態度，最後不禁反斥說︰「我哋係香港市民，我哋係納稅人，唔係俾你哋呼喝！」要求見當值經理，並指不明白為何別人投訴便處理，而他因為沒有藥卻沒有理會或給藥舒緩，對方隨即表示現在開給他。然而，他表示完成療程之後，亦沒有見到所謂止咳的藥。他指在醫院那些病人沒有任何人幫助，只能靠醫生護士以及那些服務助理，「已經冇人幫，仲要俾人呼呼喝喝，係咪令到臨終病人都要帶住怨氣走呢？」
他又指那些大媽每天很早在病房中大聲說話，影響到病人休息，而且她們還要呼呼喝喝，「生活質素係可以令到病人好番，我已經係無望同無助，咁慘嘅時間仲要呼喝我！」在旁的梁安琪表示會幫顏國樑去信到醫管局，盼有關當局可以關注。顏國樑表示醫療資源其實很豐富，但奈何這些「大媽」令病人感到難堪。