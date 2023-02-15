顏國樑鱗狀癌腫瘤縮小 自爆留院遭服務助理大聲呼喝感難堪

顏國樑去年在無綫台慶亮相，並自揭患上罕見鱗狀癌。日前音樂人梁安琪製作一場直播音樂分享會，讓他親身交代最新病情。當晚到場打氣觀眾十分多，送上利是、禮物，有些更熱心提出治癌資訊給他參考。顏國樑表示，早前接受抽血及檢驗，得知鱗狀癌腫瘤已縮小，病情進度理想。他在直播中提到，其入住公營醫院接受治療期間，獲基層護理人員不友善對待，他希望今次分享能喚起公營醫院管理層關注。

被大媽呼喝後護士調停

顏國樑透露住院期間，病房一直冷氣不夠，加上又在窗口位，令他流晒大汗，他只好不停抹身，就算向醫護人員反映，但只獲「係咁㗎啦！」的回覆。他坦言由於真的太熱，只好脫下衣服，但病人服務助理不停叫他著衫。他抹過身之後需要洗手，於是他利用病人房中的洗手盤洗手，「有個大媽(病人服務助理)話『你唔用得㗎』，第二日又有個男人走埋嚟話『你唔可以用呢啲嘢！呢啲你唔用得！』」他更模仿對方嚴苛的語氣，並指每個病人房都有一個公眾洗手間，亦有一個面盤供洗手。他說︰「忽然間聽到咁刺耳嘅說話，我就同佢講『你俾份病人入院手冊我睇啦，我唔想犯規。』」但對方反而更勞氣說︰「總之你唔用得！」及後有護士前來表示沒有問題，只要他不弄濕地下便可。

病房中的洗手盤以前標明不許病人及家屬使用，早年伊利沙伯醫院及聯合醫院副行政總監曾向傳媒表示，現時已改善有關做法。