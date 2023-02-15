顏國樑鱗狀癌腫瘤縮小 自爆留院遭服務助理大聲呼喝感難堪

顏國樑去年在無綫台慶亮相，並自揭患上罕見鱗狀癌。日前音樂人梁安琪製作一場直播音樂分享會，讓他親身交代最新病情。當晚到場打氣觀眾十分多，送上利是、禮物，有些更熱心提出治癌資訊給他參考。顏國樑表示，早前接受抽血及檢驗，得知鱗狀癌腫瘤已縮小，病情進度理想。他在直播中提到，其入住公營醫院接受治療期間，獲基層護理人員不友善對待，他希望今次分享能喚起公營醫院管理層關注。
被大媽呼喝後護士調停
顏國樑透露住院期間，病房一直冷氣不夠，加上又在窗口位，令他流晒大汗，他只好不停抹身，就算向醫護人員反映，但只獲「係咁㗎啦！」的回覆。他坦言由於真的太熱，只好脫下衣服，但病人服務助理不停叫他著衫。他抹過身之後需要洗手，於是他利用病人房中的洗手盤洗手，「有個大媽(病人服務助理)話『你唔用得㗎』，第二日又有個男人走埋嚟話『你唔可以用呢啲嘢！呢啲你唔用得！』」他更模仿對方嚴苛的語氣，並指每個病人房都有一個公眾洗手間，亦有一個面盤供洗手。他說︰「忽然間聽到咁刺耳嘅說話，我就同佢講『你俾份病人入院手冊我睇啦，我唔想犯規。』」但對方反而更勞氣說︰「總之你唔用得！」及後有護士前來表示沒有問題，只要他不弄濕地下便可。
病房中的洗手盤以前標明不許病人及家屬使用，早年伊利沙伯醫院及聯合醫院副行政總監曾向傳媒表示，現時已改善有關做法。
發現鹽水全晚沒有滴過
顏國樑又提到，有一晚因為人有三急，但由於吊住鹽水，護士只給他尿壺解決，惟久久未有人幫他處理，就算那些「大媽」(病人服務助理)見到也只著他等等，最後等到天光才有人理會。他指另一晚因為未能入睡，於是看看吊住的鹽水包，發現根本完全沒有滴過，「我睇下有冇滴啦，跟住有個大媽過嚟鬧，好大聲話我唔可以掂。」於是他向對方表示發現鹽水根本整夜沒有滴過，多位醫護人員才收聲。
進食又被呼喝
其後顏國樑表示要正式投訴，一小時之後，院方安排了4部儀器監察狀況。他續說︰「之後去做免疫治療同化療，療程要做4小時，但要先俾錢先可以有包藥送上嚟，呢個步驟都要等2小時，真係會搞成日。喺等藥期間，我去食啲嘢，點知有個大媽走埋嚟用呼喝語氣『你要食嘢要講！』第二次由俾錢去到做療程要花7小時，我今次就帶支水，但我冇帶另一隻藥，於是會咳，個大媽走埋嚟又鬧『因為你咳呀！依家要整個屏風擋住呀！人哋投訴！』」
為病人遭遇感難過
顏國樑自言「假假哋都係個明星，咁都俾人呼喝」，最後難忍他們的態度，不禁反斥說︰「我哋係香港市民，我哋係納稅人，唔係俾你哋呼喝！」要求見當值經理，並指不明白為何別人投訴便處理，而他因為沒有藥卻沒有理會或給藥舒緩，對方隨即表示現在開藥給他。然而，他表示完成療程之後，亦沒有見到所謂止咳的藥。他指在醫院的病人沒有任何人幫助，只能靠醫生、護士以及那些服務助理，「已經冇人幫，仲要俾人呼呼喝喝，係咪令到臨終病人都要帶住怨氣走呢？」
他又指那些大媽每天很早就在病房中大聲說話，影響到病人休息，而且她們還要呼呼喝喝，「生活質素係可以令到病人好番，我已經係無望同無助，咁慘嘅時間仲要呼喝我！」在旁的梁安琪表示，會幫顏國樑去信到醫管局，盼有關當局可以關注。顏國樑表示醫療資源其實很豐富，但奈何這些「大媽」令病人感到難堪。