顏米羔不擔心《中3》分薄資源 自爆籌拍鬼片做副導

《中年好聲音1 & 2》的顏米羔、陳俞霏、丁文俊昨日(17日)現身上水廣場的「夢想好Sing音」，獻唱張國榮、郭富城、陳慧琳等多首金曲，丁文俊又演繹個人單曲《人有無數可能》，3人狂派心心獻飛吻，又與粉絲大玩互動遊戲，落力冧爆粉絲。 最後引領全場大合唱，在熱鬧氣氛中結束活動。

首次偕陳俞霏、丁文俊同台演出，顏米羔表示信心十足，他坦言羨慕丁文俊已擁有自己單曲，他現正埋首創作之中，新曲卻遲遲未見面世，米羔謙言：「我讀書少，才華又不夠，歌詞改了又改，今日以為完成，明天又想再改，希望大家給我少少耐性。」丁文俊讚米羔慢工出細貨，陳俞霏亦認為一改再改，只因想將最好的作品帶給粉絲。

除了歌唱事業，顏米羔正密謀進軍影壇，預計年底將開拍以賭場為故事背景的驚慄片，將會擔任副導演的米羔，說很明白做幕後之苦：「我們申請了電影發展基金好一段日子，能夠成功開戲確實不易，做導演比做演員需要花上更多心血，現在我連失眠也沒有時間，甫上床便很快睡着。」問到演員陣容，米羔指暫時未能公布，陳俞霏趁機向「顏導演」毛遂自薦：「有沒有角色適合我？我可以扮鬼，演神婆也行！」米羔笑說可以考慮之餘，想起曾向俞霏邀歌，至今仍未交貨，俞霏回應已準備就緒；那邊廂，丁文俊透露會友情客串一個MV，但歌手身份暫時保密，文俊說：「她是一位女性朋友，這件事好有意義，應該會為大家帶來驚喜。」

顏米羔偏愛李金凱 丁文俊欣賞劉洋

《中年好聲音3》剛圓滿結束，顏米羔偏愛李金凱，認為他唱歌好有feel，將靈魂灌注入咪高峰，丁文俊則欣賞劉洋，雖然外間替他失落冠軍不值，但文俊覺得能站上這個舞台已是大贏家。

《中3》三甲黃博、張與辰及劉洋獲無綫高度重視，既在節目巡禮向客戶表演，大合照亦站正顯眼位置，《中2》季軍顏米羔不擔心資源被分薄，他輕鬆地說：「沒有什麼好怕，公司資源是無限的，而且《中年》家族成員陣容愈大、選擇愈多，一個人好，對整個行業並非好事。」丁文俊亦表示贊同：「不止『中3生』，『中4生』也快將出現，如果要搞《中年》大派對，肯定要租一個很大的場地，才能容納這麼多人！」