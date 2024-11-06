顏米羔難忘屋村幫隔離屋睇火 陳蒨葶童年回憶「牛下」大排檔美食

《中年好聲音2》歌手顏米羔、陳蒨葶，以及來自馬來西亞的歌手盧信宥(Ash)，昨晚為《香港物業服務公司協會》20周年晚宴獻唱，為配合大會「扮靚幸福邨」的主題而揀歌，顏米羔獻唱了《著迷》及《最緊要好玩》，他說：「比賽是要大家美化自己的屋邨，是件好開心的事情，所以揀些開心的歌曲。」

米羔又透露，未曾住過屋村，但小時候就讀秀茂坪屋村內的學校，令其深深體會到鄰舍關係，「會聽到有人說『幫手睇睇火』，亦有人會去鄰居家玩樂一會兒，屋邨就有這種溫暖感覺，大家真的是守望相助，很能夠代表香港的人情味。」