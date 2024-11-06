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娛樂
2024-11-06 16:20:21

顏米羔難忘屋村幫隔離屋睇火 陳蒨葶童年回憶「牛下」大排檔美食

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顏米羔、陳蒨葶、 盧信宥擔任壓軸表演嘉賓。

顏米羔、陳蒨葶、 盧信宥擔任壓軸表演嘉賓。

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《中年好聲音2》歌手顏米羔、陳蒨葶，以及來自馬來西亞的歌手盧信宥(Ash)，昨晚為《香港物業服務公司協會》20周年晚宴獻唱，為配合大會「扮靚幸福邨」的主題而揀歌，顏米羔獻唱了《著迷》及《最緊要好玩》，他說：「比賽是要大家美化自己的屋邨，是件好開心的事情，所以揀些開心的歌曲。」

米羔又透露，未曾住過屋村，但小時候就讀秀茂坪屋村內的學校，令其深深體會到鄰舍關係，「會聽到有人說『幫手睇睇火』，亦有人會去鄰居家玩樂一會兒，屋邨就有這種溫暖感覺，大家真的是守望相助，很能夠代表香港的人情味。」

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顏米羔 唱了兩首歌，分別是《著迷》及《最緊要好玩》。 陳蒨葶在就職典禮上獻唱《喜歡你》及《終生美麗》。 Ash對香港屋邨感覺是個很有愛的地方。

盧信宥走訪屋邨感溫馨

陳蒨葶則揀了《喜歡你》及《終生美麗》兩曲獻唱，她說：「人人都喜歡幸福，大家會對《喜歡你》好有共鳴，《終生美麗》就代表祝大家一樣靚靚。」蒨葶小時候家住牛頭角下邨，她十分難忘昔日屋企樓下大棚檔美食，又感慨屋邨已經重建多年，「當年大排檔美食已成為童年回憶。」

在馬來西亞長大的Ash，指過往透過媒體如電視、電影，認識香港屋邨是個非常有愛的地方，去年更由朋友親身帶他走訪一次屋邨，他說：「原來屋邨這是一個好溫馨的地方，知道以前大家會互相煲湯給大家飲，鄰居又可以去你家飲湯，是一個充滿愛的地方，所以覺得非常有趣。」

崔健邦、麥美欣擔任活動司儀。 (左起)Ash、陳豪 、顏米羔、陳蒨葶出席香港物業服務公司協會20周年會慶。 眾嘉賓一起大合照。

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