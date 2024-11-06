顏米羔 劉威煌 梁浩賢 甘永傑合體開騷 傳遞正能量預告歌單有驚喜

《中年好聲音2》的顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑，將於11月16日在旺角麥花臣場館舉行《ZONE D FUNtas4ic音樂會》，他們四人今天（6日）出席記者會，透露更多有關音樂會的詳情。

劉威煌表示：「今次可以兄弟班做一個show，感覺非常好玩，觀眾也會看到我們對整個演出的熱情和那團火，所以很期待這次演出。」梁浩賢亦說：「我們預備和等了30多年去做這個show，我們四個本身比較熟絡，在默契上非常足夠，希望這個show可以將我們預備好的一切呈現給喜歡我們的觀眾。」而甘永傑則稱：「雖然今次只有不足30天時間去預備，但其實心理上已準備了很久，當我們知道會舉辦這個音樂會時，我們四人只用了一天時間，便確實好音樂會名稱、服裝和海報概念，而米糕更只用了三天時間便一手完成了海報拍攝和設計，今次真的是非常高效率。」顏米羔謂：「今次我們可以四位兄弟同台做一個show，心情真的是非常enjoy，而且我們想將那份興奮傳遞給全場觀眾，屆時我也會獻唱一首我以前組band時候的歌，希望大家會喜歡。」