顏米羔 劉威煌 梁浩賢 甘永傑合體開騷 傳遞正能量預告歌單有驚喜

《中年好聲音2》的顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑，將於11月16日在旺角麥花臣場館舉行《ZONE D FUNtas4ic音樂會》，他們四人今天（6日）出席記者會，透露更多有關音樂會的詳情。
劉威煌表示：「今次可以兄弟班做一個show，感覺非常好玩，觀眾也會看到我們對整個演出的熱情和那團火，所以很期待這次演出。」梁浩賢亦說：「我們預備和等了30多年去做這個show，我們四個本身比較熟絡，在默契上非常足夠，希望這個show可以將我們預備好的一切呈現給喜歡我們的觀眾。」而甘永傑則稱：「雖然今次只有不足30天時間去預備，但其實心理上已準備了很久，當我們知道會舉辦這個音樂會時，我們四人只用了一天時間，便確實好音樂會名稱、服裝和海報概念，而米糕更只用了三天時間便一手完成了海報拍攝和設計，今次真的是非常高效率。」顏米羔謂：「今次我們可以四位兄弟同台做一個show，心情真的是非常enjoy，而且我們想將那份興奮傳遞給全場觀眾，屆時我也會獻唱一首我以前組band時候的歌，希望大家會喜歡。」
收大四喜蛋糕
劉威煌深表認同，並說：「我們的宗旨是想帶給大家歡樂，雖然正能量三個字很老土，但把這正能量傳遞給觀眾正正是我們想做的事，至於如何將心中那份激情及熱情帶給觀眾，大家便要拭目以待了。」浩賢笑言：「我們四個和很多歌迷也是來自同一年代，希望在音樂會中所揀選的歌也能掀起全場觀眾的集體回憶，我也正在健身，練氣之餘也看能否在台上露一露。」威煌續說：「雖然我們是兄弟，但我們四位也有不同性格，所以在歌曲揀選上是非常之包羅萬有，總之必定有驚喜。」最後主辦單位給音樂會四位主角送上以麻雀大四喜為設計的蛋糕，寓意音樂會賣過滿堂紅。今次《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》門票分為$880和$580兩種 ，現已於Cityline公開發售。