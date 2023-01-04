顧嘉煇離世｜謝安琪珍重輝哥最後作品 Wyman貼合照嘆無緣合作

香港大師級作曲家顧嘉煇，昨日在加拿大溫哥華逝世，享年92歲。由於顧嘉煇實在創作過無數經典金曲，其離開實在令香港人惋惜。顧嘉煇近年已甚少創作，最後公開的作品應該是謝安琪(Kay)於2015年推出的《最初的快樂》，此曲由林夕填詞，內容是關於香港情懷,，Kay今日亦在IG重溫這首歌曲，她寫下：「知道顧嘉煇前輩離世的消息，萬分不捨，深感惋惜。」並感謝煇哥的照顧及提攜，她自言會好好珍重這份禮物。

蘇永康向輝哥致敬

顧嘉煇的兒子顧志和發聲明證實噩耗，消息公開後不少圈中人也以文字及照片悼念，何韻詩的已故師傅梅艷芳於1982年第一首歌曲《心債》，就是出自「煇黃」顧嘉煇與黃霑的手筆，何韻詩撰文向一代大師致敬：「前輩，謝謝您為我們開創的。一路好走」至於蘇永康亦貼兩人合照，透露其父於60年代後期曾與顧嘉煇在灣仔六國飯店仙掌夜總會夾band，感謝輝哥對香港樂壇作出的貢獻。

著名填詞人黃偉文(Wyman)今日公開與顧嘉煇合照，並寫：「雖然只有合照的緣份，沒有合作的緣份。但我嗰日真係有把握機會現兜兜咁親口同佢講過：『煇哥，我覺得你好勁呀，旋律好聽就唔在講啦，style仲咁多款，而且款款都做得咁有型。多謝你呀。請問你介唔介意同我影張相呀？』我一”輪”咀咁五秒鐘內講完，因為怕阻住佢寶貴嘅時間。（好明顯喺旁邊度好script兼練過吓先夠膽走埋去。）走好，偶像。你的作品是香港人的寶藏，廣東歌聖山上的標誌石。」同時，Wyman在Story寫：「天呀俾我停吓啦好冇？」短期內都唔想再摷相簿搵合照，然後寫段悼念文…」日前，Wyman才貼合照向「西太后」Vivienne Westwood致敬，月前他亦追悼因病離世的日本吹神「拓也哥」(井口拓也)，分享了二人當年合照。