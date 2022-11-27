顧定軒一次過唱3首solo好滿足 獲藍奕邦讚歌聲有感染力

顧定軒(Zeno)推出本年度最後一首派台歌《教我》，昨日(26日)於旺角商場舉行MV首播活動，Zeno即場演繹新歌《教我》，並唱了自己作曲的《尼斯》和《XY》現場氣氛熱烈，顧定班底(Zeno)粉絲早兩小時已到達排隊霸定靚位為咗近距離見偶像一面。

一次滿足3個願望 Zeno表示：「今次第一次以歌手身份向商場唱歌，仲要一次過唱晒自己作既3首《尼斯》、《XY》和《教我》，好多謝今次商場邀請我做第三首歌MV首播，令我有機會同我嘅顧定班底咁近距離接觸，真心好開心，同時可以將我既音樂帶比今日黎睇既新朋友，滿足晒三個願望。我會好好記住今日，記住大家對我既愛，希望好似我首新歌一樣我可以比到力量你地。」