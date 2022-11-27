顧定軒一次過唱3首solo好滿足 獲藍奕邦讚歌聲有感染力

顧定軒(Zeno)推出本年度最後一首派台歌《教我》，昨日(26日)於旺角商場舉行MV首播活動，Zeno即場演繹新歌《教我》，並唱了自己作曲的《尼斯》和《XY》現場氣氛熱烈，顧定班底(Zeno)粉絲早兩小時已到達排隊霸定靚位為咗近距離見偶像一面。
一次滿足3個願望
Zeno表示：「今次第一次以歌手身份向商場唱歌，仲要一次過唱晒自己作既3首《尼斯》、《XY》和《教我》，好多謝今次商場邀請我做第三首歌MV首播，令我有機會同我嘅顧定班底咁近距離接觸，真心好開心，同時可以將我既音樂帶比今日黎睇既新朋友，滿足晒三個願望。我會好好記住今日，記住大家對我既愛，希望好似我首新歌一樣我可以比到力量你地。」
Zeno被爆喊住錄音
Zeno今年年頭推出第一首派台歌《尼斯》正式宣佈加入2022年樂壇新人，期間亦有做part-time支持自己做音樂，亦曾承認因為做咗音樂之後而少咗拍攝機會，坦言其實做演員做音樂都係想比大家見多啲唔同佢唔同嘅面向 。Zeno3首新歌都跟藍奕邦合作，藍奕邦在社交平台分享與Zeno創作新歌《教我》的過程，他大爆Zeno錄音時已忍不住落淚，他寫道，「Zeno就係一個咁敏感嘅人，亦因為咁，佢比其他新人更可以真摯地用唱歌講一個故事俾你聽。佢唱功一定唔係勁，但做完呢首歌之後我更覺得，佢嘅感染力一定係新一輩中數一數二。」