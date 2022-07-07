顧定軒帶著好奇向音樂路進發 新歌《XY》MV展現任性貪玩面向

演員出身的顧定軒(zeno) 繼今年初推出首支個人單曲《尼斯》後，再次與藍奕邦攜手創作第二部曲《XY》。從影壇演員之路走到真人騷選秀賽再加入樂壇，猶如由尼斯水怪上水演化為XY染色體，Zeno繼續發掘和展現個人的不同面向，他坦言：「既然世界變得混亂，何不順從自己心意有意思地走下去。」

想主動創作

從演員到獨立音樂，Zeno憑著一顆好奇心，尋求喜歡未知的刺激，從而不斷向世界探索和發掘自我，他表示，「做音樂對我嚟講係用自己觀點去表達我嘅睇法，同做演員演活一個角色好唔一樣，同埋好想主動一點去創造作品，當然我仍然好需要機會，始終做獨立音樂人唔容易，感謝一路支持我嘅幕前幕後每一位。」