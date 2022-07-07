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娛樂
2022-07-07 21:20:09

顧定軒帶著好奇向音樂路進發 新歌《XY》MV展現任性貪玩面向

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顧定軒新歌《XY》MV大玩多變造型。 顧定軒藉新歌《XY》展現任性一面。

演員出身的顧定軒(zeno) 繼今年初推出首支個人單曲《尼斯》後，再次與藍奕邦攜手創作第二部曲XY》。從影壇演員之路走到真人騷選秀賽再加入樂壇，猶如由尼斯水怪上水演化為XY染色體，Zeno繼續發掘和展現個人的不同面向，他坦言：「既然世界變得混亂，何不順從自己心意有意思地走下去。」

想主動創作

從演員到獨立音樂，Zeno憑著一顆好奇心，尋求喜歡未知的刺激，從而不斷向世界探索和發掘自我，他表示，「做音樂對我嚟講係用自己觀點去表達我嘅睇法，同做演員演活一個角色好唔一樣，同埋好想主動一點去創造作品，當然我仍然好需要機會，始終做獨立音樂人唔容易，感謝一路支持我幕前幕後每一位。」

混亂世界 順己意行

新歌XY再次由顧定軒、藍奕邦作曲，填詞藍奕邦，鮮明節奏加上屬於zeno顧定軒的動感，為zeno音樂事業再創造不一樣的面向。同時亦回應尼斯everyone is special，每人都有其獨特之處，希望與大家活出不一樣的人生。MV加入故事元素，令Zeno 可嘗試不同造型，就像歌名「XY」表面是男生的基因一樣，看似好簡單但又亦有千千萬萬可能性，外表看似温柔的顧定軒，其實亦有貪玩任性的一面，既然世界變得混亂，何不順從自己心意有意思地走下去。

Zeno繼《尼斯》後再與藍奕邦聯合創作。 Zeno在新歌MV的造型多變，型格十足。 Zeno在新歌MV中，活像一個好奇的小孩。
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