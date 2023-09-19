顧定軒29歲生日達成兩願望 首開個人音樂會兼推出首張EP

獨立藝人顧定軒(Zeno)今日(19日)29歲生日，他在生日的9月舉行了首個個人音樂會及推出首張EP《ZKOOL》。雖說完成了兩個願望，但Zeno在一個月內超額完成3首歌錄音，搞到聲帶發炎要食抗生素同打針，早前(9日）更要帶病上陣於Soho House開show，不過他依然唱足120分鐘，獲靚聲歌手謝芊彤及「校花」泰妹擔任嘉賓，唱出女團Cookies的《一擊即中》及李逸朗、蔣雅文的《懶醒》，大玩經典Y2K集體回憶。
推出校園主題EP
整個音樂會以勁歌節奏作開始，Zeno穿著背心球衣從人羣中出場，歌迷呼聲不斷，到音樂會中段配合心情慢歌「眼紅紅」帶大家一齊回到校園戀愛史。他唱出首張EP兩首新歌《行動代號》和《羅曼蒂克！》後，透露EP概念以校園作背景，帶出一個熱血青年向新學年所經歷的新事物，由開學到暗戀「Y-not-2-OK」去到表白羅曼蒂克的故事。
感動落下男兒淚
音樂會尾聲，當Zeno唱去年自己有參與作曲的《教我》，全唱大合唱終令他忍不住落下男兒淚，並對歌迷訴說：「只要你哋肯聽，我都會唔怕辛苦，努力在台上唱歌比你哋聽！」有台下歌迷大叫回應：」你得架！等你拍戲！支持你！」圈中好友蘇皓兒、陳葦璇、袁澧林等捧場。