顧紀筠大晒Hermès聖誕樹 掛飾最平兩萬幾起跳

顧老闆表示：「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』！所以家裏及工作室都是同一個主題！這個想法已經有好幾年，終於成事！很開心！#Hermes #Orangeboxes」而顧老闆工作室的聖誕樹底一樣是橙色盒子，只是吊飾沒有家中那棵的小袋子而已。據了解，顧老闆掛在樹上的迷李版包包是品牌近年推出的bag charm，最便宜的款式也要兩萬多港元。單是照片見到的十多個bag charm，估計這棵聖誕樹掛飾動輒要三、四十萬元。

人稱「顧老闆」的顧紀筠，是出名的Hermès粉絲，昨日她展示家中的聖誕樹，樹上掛滿Hermès小盒子及超迷你小袋子，而樹旁是大量橙色盒子，非常壯觀，就連宣萱也忍不住留言︰「OMG！」琦琦亦留言大讚「很特別，很好看！」

一次訪問便落坑

顧老闆曾在一次訪問中提及自己「落坑」經歷，她指某年訪問品牌的總經理，指他們的袋好難買，對方表示不算太難買，於是顧老闆便問︰「如果我想要一個，你估得唔得？」其後她便挑選了最高型號，沒想到自此中毒，得閒見到就買。她自言喜歡收藏Hermès的包包，也會收集品牌不同種類的貨品，以留作日後創作之用。

顧老闆曾在報章撰文大談對Hermès的看法︰「精湛的工藝自有其迷人之處，再加上市場上的價值，使收藏也變成一種投資藝術。當中有很多包包，也很少機會使用。因為珍惜、懂得，肯花心思去變化，令給我提供精品的人，知道我是真正熱愛，並不為了炫耀，也不為了賺錢。珍寶落入藏家手，相得益彰就對了。」她又指每個包包都有伴隨它的故事，「有時候拿出來把玩，方回想到何時何地，幾經艱辛才得到了這個收藏，所以格外珍惜。」她坦言現時已很少買普通單色款，只會買一些特別顏色及物料，並指看著自己購得的東西升值，覺得自己很有眼光，有一種快感。