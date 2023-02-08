風再起時｜何珮瑜集齊三大影帝合照 刷靚棚牙與梁朝偉激吻

由兩大影帝梁朝偉和郭富城主演的香港史詩式電影《風再起時》昨晚（7日）舉行首映，導演翁子光及一眾演員包括：何珮瑜、謝君豪、吳卓羲、金燕玲及張可頤等亦有出席。

電影中飾演梁朝偉太太的何珮瑜（Jeana）表示，首次跟影帝兼男神偉仔合作十分緊張，坦言被他的電眼迷倒，「第一次合作，我稱呼佢做梁生，梁生就好幽默咁話『你嗌我Tony都得㗎喇。』我就話『Tony？係嘅，Tony哥。』自此拍戲期間我都係叫佢做Tony哥。第一次見面就俾佢對電眼電到，望住佢對眼我呆咗幾秒，實在係太有魅力啦！」