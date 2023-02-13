風再起時｜梁朝偉自爆練琴練到想跳樓 郭富城難忘從內地趕返港見證長女出世

由雙影帝梁朝偉和郭富城合演、翁子光自編自導的史詩式製作《風再起時》，將於本周四(17日)上映。電影以全新視覺及技術描繪上世紀六十年代香港警隊的「四大探長」事跡，兩位影帝分別飾演磊樂及南江，細膩演繹兩人的起落。日前，兩人接受鄭丹瑞訪問，不斷互派高帽，大談演繹一代梟雄的挑戰，以及拍攝期間的難忘事。 梁朝偉談及接拍《風再起時》的原因，原來當時翁子光拿著劇本親自前往上海，與身在當地拍戲的梁朝偉見面，梁朝偉希望先看看他的前作，一看《踏血尋梅》即被吸引，於是答應演出。在翁子光的促成下，兩位影帝自1988年無綫處境喜劇《都市方程式》的一日拍攝之緣後，終能在電影中正式合作。

最愛梁朝偉 《無間道》 由跳舞歌手轉型做演員的Aaron直言，在鑽研演技的時候看了很多優秀作品，仔細觀察優秀演員的特質。他一向很欣賞偉仔，視對方為學習榜樣，看過偉仔每部電影，其中最喜歡《無間道》。Aaron經合作後更欣賞偉仔，大讚他是個天生的演員，很有魅力又出色，演出很有說服力。 梁朝偉：從不認為演員要鬥戲 而偉仔則很欣賞Aaron的工作態度，磊樂角色跨度很大，要演出角色多個階段，Aaron都完全駕馭得到。他讚Aaron是事前已做好準備的對手，對演出有自己想法。他又強調，從不認為演員間要鬥戲，拍戲是團隊工作，「應該像大家一起跳一隻舞，我唔會踩到你，你又唔會踩到我，但要大家配合，大家在現場是平等，我常說在現場我沒有EGO(自我)，我有甚麼不好，你可直接告訴我。」

大時代的知識份子與基層 四大探長的事蹟雖已曾多次被翻拍，Aaron強調在翁導演的創作、劇本及拍攝手法下，令《風再起時》有別於過往作品，對他而言，最大挑戰是要演出磊樂30歲至80歲的變化。偉仔表示電影最有趣是以四大探長為題材，但又不需如實演出人物，可二次創作。他認為南江可以代表當時香港社會那些接受西方教育，培養作為精英的知識份子，磊樂則代表當時的基層，劇本對每個人物都有深刻描寫。