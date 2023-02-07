風再起時｜郭富城狂讚梁朝偉係「影帝中的影帝」 原來35年前已合作過

由梁朝偉和郭富城主演，翁子光執導的香港史詩式電影《風再起時》今日(7日)舉行首映禮。今次是梁朝偉與郭富城在電影上首次合作，城城曾多次表示很開心與對方合作，受訪時他更大讚偉仔是「影帝中的影帝」，他說︰「偉仔對角色處理好獨特，世間只有一個！」之後更向偉仔耍冧，而偉仔就謙稱說︰「唔敢當！」

曾於1988年一齊演處境劇

偉仔憶述當翁子光找他演出時，因很喜歡對方的作品及今次的劇本，加上可以與城城合作，所以很快便答應。城城則稱在拍攝期間，曾向偉仔提及其實二人曾在無綫的處境喜劇合作，那是早在1988年的事，而電影上的合作則屬首次。提到城城在電影中怒摑偉仔一幕，前者稱當時是一鏡過的拍攝方法，打偉仔的一幕是接近尾聲的鏡頭，所以絕不可以有差錯，並很擔心會NG。對於有網民封偉仔的表情是演技教材，他謙稱：「我冇乜點留意，其實人人都得。」