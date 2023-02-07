風再起時｜郭富城狂讚梁朝偉係「影帝中的影帝」 原來35年前已合作過

由梁朝偉和郭富城主演，翁子光執導的香港史詩式電影《風再起時》今日(7日)舉行首映禮。今次是梁朝偉與郭富城在電影上首次合作，城城曾多次表示很開心與對方合作，受訪時他更大讚偉仔是「影帝中的影帝」，他說︰「偉仔對角色處理好獨特，世間只有一個！」之後更向偉仔耍冧，而偉仔就謙稱說︰「唔敢當！」
曾於1988年一齊演處境劇
偉仔憶述當翁子光找他演出時，因很喜歡對方的作品及今次的劇本，加上可以與城城合作，所以很快便答應。城城則稱在拍攝期間，曾向偉仔提及其實二人曾在無綫的處境喜劇合作，那是早在1988年的事，而電影上的合作則屬首次。提到城城在電影中怒摑偉仔一幕，前者稱當時是一鏡過的拍攝方法，打偉仔的一幕是接近尾聲的鏡頭，所以絕不可以有差錯，並很擔心會NG。對於有網民封偉仔的表情是演技教材，他謙稱：「我冇乜點留意，其實人人都得。」
因拍戲愛上彈琴
偉仔稱因為今次拍攝而在家中添置了一部鋼琴，但拍完之後便沒有再彈過。他說︰「今次係一個機會俾我接觸音樂，我覺得彈鋼琴唔係彈俾其他人聽，而係俾自己聽，係好正，自己都好想彈返。(係咪彈俾嘉玲聽？)唔係，係彈俾自己聽，哈！我相信每個人都有一種方式表達自己同抒發，同埋自己每年都會學啲新嘢，我覺得好有趣，不過搵唔到老師，始終唔可以用ZOOM，希望可以繼續。」
城城個唱唔跳踢躂舞
問到城城會否因為今次拍戲而愛上跳踢躂舞，或考慮加入演唱會內，他表示今次導演很大膽，也是坊間很少有的情節，所以盡力滿足導演要求，但演唱會就未有考慮加入踢躂舞環節。提到金像獎快將公布入圍名單，問到他們有沒有信心獲提名，偉仔表示隨緣，認為可以入圍已經很開心，盡力便可，最重要能向自己交代，只要當刻盡全力便可。