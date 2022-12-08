風再起時｜首發電影預告 郭富城梁朝偉劍拔弩張 大談時代交替下的生存之道

萬眾期待，由《踏血尋梅》導演翁子光執導兼編劇、郭富城和梁朝偉主演的《風再起時》，今日發布首條預告片，除了有雙影帝坐鎮，還有殿堂級影帝許冠文。這套代表香港出征奧斯卡的電影，有別於追求官能刺激的警匪片，以滿有詩意的風格，拍出動盪時代下的「四大探長」傳奇。

兩位影帝郭富城及梁朝偉分演傳奇華探長磊樂及南江，在首度曝光的預告中，足見戲場十足，幾個眼神，幾句對白，就令觀眾意會到磊樂的張揚果敢，及南江內斂善謀。兩位一剛一柔的華探長原本惺惺相惜，攜手建立警察貪污制度；後來各自為政，上演兩極對壘。預告片中段可見兩位影帝劍拔弩張地對峙，南江向磊樂教路︰「 一個聰明人唔係要知道做啲咩，係要知道咩唔應該做。」鏡頭一轉，郭富城飾演的磊樂不屑地表示，「香港地就係咁，有本事就係大X晒！」兩人不和隨著劇情發展升級，最後演變成一山不能藏二虎的生死對壘，兩位探長拔槍指向昔日的戰友。

回首爭議的動盪時代

翁子光指出，《風再起時》不單以嶄新角度刻劃香港兩大華人探長的傳奇人生，更帶觀眾回首那個富爭議的動盪起伏、時代交替的殖民地末期香港，一窺華探長的崛起，他們憑著手段計謀在洋人當道的職場中上位，叱吒於七十年代。「電影強調時代更替，風格帶有詩意，有別傳統追求官能刺激的警匪片，反而著墨於怎樣看香港這個地方，以及香港人的心態。這是個百分百香港故事，充滿年代感，富有特別情懷的電影。」預告透露了他們紙醉金迷的生活，面對最愛的鐵漢柔情；同時亦要面對黑道及新成立的廉政公署打貪的威脅，如何在時代交替的旋渦中屹立不倒。

除了兩大影帝，《風再起時》還曝光了史無前例的演員組合，包括殿堂級影帝許冠文，久休復出的周文健，金像金馬級演員譚耀文、金燕玲、春夏，與及杜鵑；參演電影的演員還有演技派謝君豪、張可頤、白只和張繼聰，一眾後起之秀徐天佑、林耀聲、吳卓羲、曾一萱等。