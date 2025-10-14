風林火山｜古天樂殺手的怯懦 首曝光彩蛋揭邂逅高圓圓

由麥浚龍編劇、導演及監製的年度話題之作《風林火山》，掀起全城熱議。電影上映逾一周，票房已衝破1千萬。電影公司今日發布最新未曝光彩蛋，揭開殺手程文星(古天樂飾)與李霧童(金城武飾)的女人劉思欣(高圓圓飾)，一段萍水相逢的邂逅。這場戲側寫了程文星的怯懦，即使遇到喜歡的人，也因怕隨時沒命而不敢表白；也是劉思欣讓他第一次嘗試去享受人生。

婉轉表白 片段中的古天樂偶遇高圓圓，深被她吸引住而暗裡跟蹤她到麵檔和戲院，卻被對方發現已跟蹤4日，質問背後原因。古天樂回應：「我只係覺得望住你嘅感覺好舒服。」高圓圓答道：「我可以令你好唔舒服。」古天樂稍作沉點再回應，「我只係想講，前日見你一個人睇嗰部電影，我覺得好好睇。」他續說，「應該係嗰部電影我唔係好識睇，我只係覺得，我睇著你睇戲嗰樣覺得好好睇。」他在戲院拾獲高圓圓遺下的小手帕，不料對方決絕示意他棄掉手帕，繼而轉身離開。

害怕要嘗命 飽受煎熬 Juno解釋這是程文星壓抑30年人生中，唯一一次嘗試像普通人般生活：「程文星的生活好冰冷，因剛入行做殺手時殺了同行一家，而欠下一條命，對方隨時要他償命。他因而怯懦不敢活出自己的生命，對生活沒有要求。30年來這種沒有明天的壓力籠罩著他，一直飽受煎熬。」同時劉思欣對程文星決絕的反應也突顯她是個強悍、堅定的女人。