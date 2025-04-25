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娛樂
2025-04-25 17:15:00

風林火山｜海港城辦《風林火山》展覽 公開西班牙藝術家Eudald de Juana Gorriz角色雕塑

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風林火山｜海港城辦《風林火山》展覽 公開西班牙藝術家Eudald de Juana Gorriz角色雕塑

海港城舉辦《風林火山》展覽，明天起供市民參觀。

Juno麥浚龍執導電影《風林火山》全城期待，片中集合古天樂、金城武、劉青雲、梁家輝、任賢齊等紅星合演，除了入圍第78屆康城影展的「午夜展映」單元外，並落實今年在香港上映。

《風林火山》是麥浚龍耗時四年時間建構、八年時間製作出來，刻意挑戰常規，全力打造一個具有新秩序、新系統、更人性化的世界。電影的色彩、美術均極具導演的美學風格，創新的劇情架構，當中的故事人物立體，毒販，殺手，警察，在極端的天氣下體現着不一樣的思維與價值觀，傳統犯罪世界的正與邪，誠信與背叛，都像電影中冷酷的氣候，一切變得灰色！

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《風林火山》展覽率先讓您一窺這個電影世界，帶您走進熟悉又冷酷的城市。

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在《風林火山》世界中出現的人物，關係錯綜複雜，在勾起觀眾好奇心的同時也充滿議論性。為使觀眾更深入感受人物的立體份量，導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑，包括五位主要角色：李霧童（金城武 飾）、王志達（劉青雲 飾）、狄文傑（梁家輝 飾）、程文星（古天樂 飾）、劉思欣（高圓圓 飾）及靈魂人物導演、監製、編劇麥浚龍；以另一種截然不同的藝術形式去重塑並展現出他們的性格、態度及關係，一系列角色雕塑明天起於海港城美術館展出。

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1988年出生於雕塑家家庭的Eudald de Juana Gorriz，在家鄉的藝術氛圍和大自然環境下成長，從而對藝術產生了濃厚興趣，19歲於巴塞隆拿大學開始修讀美術及相關學科，以人體作為創作意念的起點，以及向觀眾表達情感的工具。2012年畢業後Eudald移居佛羅倫斯，在佛羅倫斯藝術學院集中訓練雕塑及繪畫，持續他那建基於19世紀法國及意大利學院傳統的自然派風格，對人體表現的極致追求。隨後更成為學院的雕塑及繪畫首席教師。Eudald的作品更被保存在巴塞隆拿藝術館(MEAM) ，成為永久收藏的一部分。

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《風林火山》展覽

日期：2025年4月26日至6月1日

時間：上午11時至晚上10時

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑。 導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑。 導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑。 導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑。 導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑。 導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑。 導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑。 《風林火山》展覽由4月26日至6月1日在海港城舉行。

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