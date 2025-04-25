風林火山｜海港城辦《風林火山》展覽 公開西班牙藝術家Eudald de Juana Gorriz角色雕塑

Juno麥浚龍執導電影《風林火山》全城期待，片中集合古天樂、金城武、劉青雲、梁家輝、任賢齊等紅星合演，除了入圍第78屆康城影展的「午夜展映」單元外，並落實今年在香港上映。 《風林火山》是麥浚龍耗時四年時間建構、八年時間製作出來，刻意挑戰常規，全力打造一個具有新秩序、新系統、更人性化的世界。電影的色彩、美術均極具導演的美學風格，創新的劇情架構，當中的故事人物立體，毒販，殺手，警察，在極端的天氣下體現着不一樣的思維與價值觀，傳統犯罪世界的正與邪，誠信與背叛，都像電影中冷酷的氣候，一切變得灰色！

在《風林火山》世界中出現的人物，關係錯綜複雜，在勾起觀眾好奇心的同時也充滿議論性。為使觀眾更深入感受人物的立體份量，導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑，包括五位主要角色：李霧童（金城武 飾）、王志達（劉青雲 飾）、狄文傑（梁家輝 飾）、程文星（古天樂 飾）、劉思欣（高圓圓 飾）及靈魂人物導演、監製、編劇麥浚龍；以另一種截然不同的藝術形式去重塑並展現出他們的性格、態度及關係，一系列角色雕塑明天起於海港城美術館展出。

1988年出生於雕塑家家庭的Eudald de Juana Gorriz，在家鄉的藝術氛圍和大自然環境下成長，從而對藝術產生了濃厚興趣，19歲於巴塞隆拿大學開始修讀美術及相關學科，以人體作為創作意念的起點，以及向觀眾表達情感的工具。2012年畢業後Eudald移居佛羅倫斯，在佛羅倫斯藝術學院集中訓練雕塑及繪畫，持續他那建基於19世紀法國及意大利學院傳統的自然派風格，對人體表現的極致追求。隨後更成為學院的雕塑及繪畫首席教師。Eudald的作品更被保存在巴塞隆拿藝術館(MEAM) ，成為永久收藏的一部分。

《風林火山》展覽 日期：2025年4月26日至6月1日 時間：上午11時至晚上10時 地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）