風華背後｜汪明荃睇《新聞女王2》被邪氣Bosco嚇驚 雙料視帝黃宗澤考慮做埋監製(有片)

由出爐雙料視帝黃宗澤(Bosco)、汪明荃、蔡少芬、朱茵等合演，樂易玲監製的邵氏新劇《風華背後》，昨晚舉行煞科宴，Bosco獲劇組驚喜送上視帝獎座蛋糕慶祝，主持鄭衍峰笑言：「放心，拎個獎扑唔爛。」Bosco見工作人員推出蛋糕，笑言，「小心！唔好學阿Bob呀！」眾人齊齊影大合照，他感謝大家有心，不忘溫提：「快啲，阿姐好肚餓，唔好餓親我阿媽！」Bosco與「野蠻奶奶」阿姐再合作，自言以前是阿姐負責煲湯水，今次換了由他供應靚湯糖水和蔘茶，獲阿姐讚乖仔，「今次輪到佢㷛湯水俾我飲，好專業，識做戲，做人就不嬲都識。」

Bosco剛憑《新聞女王2》演「賤精總監」Kingston榮登視帝寶座，阿姐自言都睇劇：「好大進步，嘩！我依家好驚呀！咁惡咁邪，佢真實性格係咁㗎！」Bosco連忙否認：「冇咁衰㗎！」阿姐加多句：「佢笑住嚟講！」她認真表示，「所以唔使心急，戲係要慢慢磨練出嚟，好角色好團隊，可遇不可求。」問到阿姐會否催Bosco娶老婆，喜上加喜時，Bosco借老友吳卓羲「名句」叫停阿媽：「呢個唔係好傳媒嚟㗎，唔好答佢！」不料，阿媽幫理不幫親：「記者問題唔可以唔答，順其自然啦。」Bosco自言新劇角色不算奸，只是貪錢；阿姐與姜大衛演夫妻，是一個偏心的母親，後來逐漸諒解和改變。



阿姐今年多休息 去年阿姐拍劇又拍旅遊節目，全運會和台慶節目，Bosco直指阿媽是全組最忙，阿姐亦認為去年太忙碌，今年會多休息。而Bosco表示有份投資的大馬電影剛完成，預告今年落實拍兩、三套劇，「樂小姐又想捉我做監製，好初步，提議下。(阿姐：咁要預我！)一定，但我都未決定演唔演。」問到可有睇《尋秦記》電影時，兩人表示稍後有時間會入戲院支持。