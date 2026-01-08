風華背後｜蔡少芬朱茵相隔8年再合作拍劇 片場鬥嘴難忘望海喊戲互罵八婆(有片)

由出爐雙料視帝黃宗澤、汪明荃、蔡少芬、朱茵等合演，樂易玲監製的劇集《風華背後》今晚舉行煞科宴。蔡少芬(Ada)和朱茵相隔8年再合作拍劇 ，兩人大感不捨，Ada回想4個月的拍攝期，雖然好攰，但難得可跟朱茵再合作，台前幕後相處如大家庭，拍得開心；朱茵坦言起初需要時間適應，但逐漸投入享受，如果再遇到適合劇本和可發揮角色，也會考慮再拍劇。



兩人再次合作，異口同聲表示玩得比以前更放，Ada笑言：「我哋有時又會鬥嘴，講講講到導演話你哋兩個想點？」經常被導演嫌煩，提醒她們埋位。朱茵續指，兩人有話直說，不會擔心對方嬲，「有咩就講出嚟，嬲完就算，人嚟架嘛。」Ada大爆：「佢都有喺現場同我道歉。」朱茵隨即秒回：「你嬲完未。唔驚激嬲佢，因為太熟。」



談到最難忘的對手戲，Ada憶述，「有場戲係我同佢嗌交，佢話我，我又話佢，但係排嘅時戲，我想像佢嘅眼神同對白，同導演講我鬧唔落，唔捨得鬧佢，我心好痛；又試過有場戲，兩個拖住手無講嘢，望住大家，眼淚已經忍唔住。」朱茵問到：「喺咪對住海嗰場戲，嗰場戲我好深印象，心諗死喇，死八婆，眼都紅晒喎，嗰時有真實感情，又有戲嘅情，我哋兩個一齊成長嘛，又鬧又笑，有嘅sweet，大怨有恨有愛交纏！」Ada續說：「兩個心一齊鬧死八婆，兩姊妹所有開心，喜怒哀樂嘅感受，好好睇。」問兩人可有機會與陳法蓉和洪欣合作拍劇，兩人齊表歡迎，但笑言擔心四人太嘈，每日開工都超時。

