颱風小犬｜劉馬車突入有線新聞風暴直播 攝影師出招阻現身

颱風小犬來襲，天文台於今日(8日)晚上7時正改發九號烈風或暴風風力增強信號。各新聞台的前線記者到戶外報道風暴消息，他們的表現都成網民焦點。而今次焦點不但落在now新聞台車軒珩身上，就連有線新聞亦引來網民熱烈討論，因為劉馬車與友人到尖沙咀海旁追風，見到有線新聞直播後，頻頻想盡辦法入鏡。

從有線新聞的直播片段可見，記者報道新聞時，劉馬車一邊拍手一邊走入鏡頭，又不斷做動作盼獲觀眾留意。惟攝影師慢慢將鏡頭移走，令劉馬車的「演出」無緣播出。另一方面，從劉馬車上載的影片見到，當時他見到有線新聞正進行直播，他隨即非常興奮，刻意在鏡頭前做出不同動作，甚至使出向後拗腰的畸呢甫士。

劉馬車跨欄搏入鏡

及後，有線新聞的攝影師著女記者轉往靠近欄杆的位置直播，由於記者身後便是維港，正當他們以為換位可以令劉馬車入鏡機會失敗，沒料過劉馬車竟跨過欄杆，走到碼頭邊位置走來走去，險象環生，同時又大叫：「千祈唔好模仿，希望我嘅親友、支持者可以喺有線新聞度見到我！希望唔好cut走我嗰段。」更不斷要求攝影師不要刪走他的片段。

劉馬車之後再大叫：「好想俾掌聲有線新聞記者，橫風橫雨，無懼風雨為香港直擊惡劣天氣……無綫、HOYTV、ViuTV死去邊呀？」畫面見到女記者根據攝影師指示嘗試遠離劉馬車。最後有線新聞決定關機，劉馬車隨即上前向攝影師了解是否可播出他的鏡頭，又自言這麼支持有線，不應該見到他而剪走其鏡頭。有線記者及攝影師非常有禮回應，並表示他們趕時間要離去。有網民批評劉馬車的行為非常煩厭，完全騷擾到有線新聞的工作。