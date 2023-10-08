颱風小犬｜COLLAR推《Speak Love》Dance Challenge派福利 Marf全新單曲《Undecided》明派台

今日「小犬」突襲，天文台在中午12時40分懸掛八號風球後，今晚7時再改掛九號風球，本港多項公共交通工具都有特別安排或暫停服務，不少活動都要取消。COLLAR見大家留在家中，就連環派福利，官方專頁分享一段長約25秒的《Speak Love》Dance Challenge短片，7位成員穿上貼身小背心上陣，寫道：「紀念8號打8號嘅特別日子一齊跳返PART先。」其後至晚上8時許，驚喜宣布Marf將於明天推出本年度第三首個人單曲《𝚄𝚗𝚍𝚎𝚌𝚒𝚍𝚎𝚍》，上載多張Marf新歌的型格宣傳照及Teaser，以刪除線的方式寫著：「D̶o̶n̶’̶t̶ ̶e̶v̶e̶n̶ ̶k̶n̶o̶w̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶I̶ ̶w̶a̶n̶t̶ ̶a̶n̶y̶m̶o̶r̶e̶」，新歌將於明日中午12時在叱咤樂壇首播，MV於晚上8時上架。

爆笑「加速版」Dance Verson

Marf亦在個人社交平台分享一段「加速版」的《Speak Love》Dance Verson短片，寫道，「再公開兩位速Speak love之後完重要腎上腺素上升氹到在場嘅各位都笑到碌地，睇曬未！」片中7位成員愈跳愈快，非常搞笑，亦證明她們很熟練舞步。其實日前她們已在官方IG發布從未公開的靚相，獲網民大讚，更被指為出道以來最靚的一輯相。