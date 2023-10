ONE OK ROCK主音Taka對演唱會面臨取消感到無奈。

受颱風小犬影響,本港離岸及高地普遍吹強風,由於小犬移動較為緩慢,天文台今早指,三號強風信號會至少維持至明早6時。

日本當紅樂團ONE OK ROCK原定今晚假中環海濱舉行戶外演唱會,可惜遇上小犬撲港,演唱會料要被迫叫停。本地主辦單位LIVE NATION昨晚上出Post,公布演唱會指引,指出若今日下午4時前,三號強風信號仍然生效,ONE OK ROCK的演出將要取消。今日下午1時後,大會終宣布ONE OK ROCK中環演唱會取消。

昨日,ONE OK ROCK已拉隊抵埗為香港演出作好準備,昨日更踩台試音,主音Taka亦在IG貼出香港行照片,他對演唱會面臨取消感到無奈,並寫:「明天久違的香港!!而且更是十分期待的2萬人戶外舞台,能否舉行仍成疑問,感到難過,求求香港讓我演出。」Taka最後還附上落淚的emoji公仔。