颱風蘇拉｜10號風球陳家樂屋企失守變室內噴水池 阿Sa出毛巾陣攝窗口

超強颱風蘇拉漸近靠近本港，天文台發出10號颶風信號。由於橫風橫雨，不少網民表示家中窗花出現滲水情況，而數到最嚴重非陳家樂莫屬，他在IG上載片段求救，太太連詩雅見狀亦表示「唔洗瞓」。

陳家樂在IG分享了家中的情況，見到到雨水不停湧入，就算用了多條毛巾亦阻不住，情況相當嚴重。他留言問有沒有方法解決，更謂「睇黎要準備全晚同佢死過！！」太太連詩雅上載自己不停扭毛巾的情況，不少好友對他們的遭如表示同情，衛詩雅更留言謂︰「室內噴水池」。據知陳家樂與詩雅住在啟德，有不少啟德居民表示身同感受，更有人表示屋企的玻璃露台已爆裂。