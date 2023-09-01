颱風蘇拉｜10號風球陳家樂屋企失守變室內噴水池 阿Sa出毛巾陣攝窗口

超強颱風蘇拉漸近靠近本港，天文台發出10號颶風信號。由於橫風橫雨，不少網民表示家中窗花出現滲水情況，而數到最嚴重非陳家樂莫屬，他在IG上載片段求救，太太連詩雅見狀亦表示「唔洗瞓」。
陳家樂在IG分享了家中的情況，見到到雨水不停湧入，就算用了多條毛巾亦阻不住，情況相當嚴重。他留言問有沒有方法解決，更謂「睇黎要準備全晚同佢死過！！」太太連詩雅上載自己不停扭毛巾的情況，不少好友對他們的遭如表示同情，衛詩雅更留言謂︰「室內噴水池」。據知陳家樂與詩雅住在啟德，有不少啟德居民表示身同感受，更有人表示屋企的玻璃露台已爆裂。
張敬軒新名叫「pk sir」
蔡卓妍亦出現類似問題，她拍下屋企窗口滲水，但情況比起陳家樂來說真是非常輕微，而她亦把多條毛巾攝在窗口，防止雨水入屋。
至於張敬軒就透露其office出現漏水，同一時間向家中的遮遮了解屋企有沒有出現漏水情況，遮遮見到影片之後明白了張敬軒的意思，回覆了一句「Hi sir,,pk sir, no problem. Thank you.」軒仔見狀忍不住CAP圖留言說︰「#好有禮貌嘅遮 #我係咪有個新朵 #pkSir #打咗格仔係個名 #驚佢嬲 」有人留言說︰「佢唔小心講咗心底話。」遮遮手誤把「OK」輸入成「PK」，泳兒亦表示同感︰「我都成日收到『pk mum』 但係又唔知點樣解釋比佢聽哩個意思。」