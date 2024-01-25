飛常日誌｜吳大強父子檔同框 吳偉豪最驚NG：喺爸爸面前唔想失禮！

《飛常日誌》日前播出的一集講到吳大強飾演患有失智症的福伯再次去到機場，Henry（徐榮飾）趕到時發現關宇安（吳偉豪Ricco飾）就在爸爸身旁，Henry不解安仔與爸爸為何如此親密，福伯此時揭開謎底：「你唔係連自己細佬都唔認得呀？你哋細個時成日一齊喺天台睇飛機㗎呢！」 原來福伯與前妻離婚後，Henry與安仔兩兄弟各自跟爸爸及媽媽生活，兩人一別就是廿多年，後來福伯前妻改嫁，安仔跟了後父姓關之餘，並由勝安改名為宇安。原來「安」字是安仔自己堅持保留，因為他希望日後與爸爸及哥哥重遇時，二人可以不用改口叫回他安仔。

Ricco和吳大強在劇中飾演父子絕對無心插柳，監製Andy透露當初選角時只收到5集劇本，當時未知道福伯和安仔在劇中是兩父子，只知道兩個角色已落實由大強和Ricco飾演，Andy續指是之後收到餘下五集的劇本時，才知道二人在劇中演父子！Ricco受訪時坦言與爸爸合作有點緊張：「因為拍劇係我在行嘅工作，喺阿爸面前唔想NG，簡單啲講就係唔想失禮！」 問到有否在演戲上幫忙爸爸時，Ricco說：「對於一個新演員嚟講，如果你畀太多要求或者指導，都未必係好事，可能令佢承受不必要嘅壓力。除咗一齊對稿之外，我都冇特別刻意幫爸爸。」