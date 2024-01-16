熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-16 19:53:36

飛常日誌｜徐榮與馬明相隔13年再合作 洪永城被誤會係真．機場保安

分享：

《飛常日誌》以機場實景作為招徠。

《飛常日誌》以航空實感專業劇作招徠，由馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧及洪永城等主演。昨晚（15日）首播，一眾主演悉數登場，當中更有視帝陳豪客串機場管理局主席一角。

昨晚一集劇情緊湊，一集內出現多件突發事件，包括颱風襲港、導遊遺失旅客護照、大肚婆機上作動、小朋友走失等，幸好中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾），經航空公司駐機場主管張若玲（蔡思貝飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）和機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾）等通力合作，最終將所有問題迎刃而解，從中帶出「機場無小事」中心思想。

首集有陳豪客串機場管理局主席。

飾演機場飛行區運作經理的徐榮，則經常要在停機坪進行拍攝，他透露在劇中不時戴上太陽眼鏡是有原因的：「我角色個工種喺戶外多、經常日曬雨淋，為咗貼合番呢個工作，我就經常戴住太陽眼鏡，現實中佢哋都係長期戴住太陽眼鏡，除咗要搽防曬之外，保護對眼都好重要。」

徐榮受訪時透露與馬國明在讀訓練班時已認識，相識逾20載，他笑言：「我哋大家都鍾意踢波，會成日約埋一齊踢波，反而合作真係比較少，對上一次已經係《紫禁驚雷》，我哋係做兩兄弟，都差唔多十幾年冇真係合作！」至於洪永城，徐榮透露兩人合作過《大帥哥》，同時亦是跑步友，講到今次與兩位老友合作，徐榮說：「今次合作非常開心，大家都係比較有經驗嘅演員，都入咗行一段時間，所以好快磨合到，一埋位就好有默契！」

 

飾演機場保安的洪永城則因太過入戲，被不少旅客誤會是真．機場保安，他笑言：「拍緊嗰時真係好多人嚟問我問題，可能我個樣比較友善啦！」講到拍攝難忘事，洪永城說：「今次好好彩有機會近距離睇飛機升降，原來近距離睇真係有機會被吹走！同埋去咗維修飛機嘅地方，平時睇相都唔覺得咁大，但現實睇好似放大咗23倍咁。」

昨晚洪永城與馬國明、蔡思貝、劉穎鏇直播宣傳劇集時，更向網友推介機場隱藏美食，又自揭拍攝時寓工作於購物在機場瘋狂血拼：「我唔使拍嘢時就會四圍去買嘢，買咗好多嘢畀自己同埋老婆！」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受