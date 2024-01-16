飛常日誌｜徐榮與馬明相隔13年再合作 洪永城被誤會係真．機場保安

昨晚一集劇情緊湊，一集內出現多件突發事件，包括颱風襲港、導遊遺失旅客護照、大肚婆機上作動、小朋友走失等，幸好中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾），經航空公司駐機場主管張若玲（蔡思貝飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）和機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾）等通力合作，最終將所有問題迎刃而解，從中帶出「機場無小事」中心思想。

《飛常日誌》以航空實感專業劇作招徠，由馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧及洪永城等主演。昨晚（15日）首播，一眾主演悉數登場，當中更有視帝陳豪客串機場管理局主席一角。

飾演機場飛行區運作經理的徐榮，則經常要在停機坪進行拍攝，他透露在劇中不時戴上太陽眼鏡是有原因的：「我角色個工種喺戶外多、經常日曬雨淋，為咗貼合番呢個工作，我就經常戴住太陽眼鏡，現實中佢哋都係長期戴住太陽眼鏡，除咗要搽防曬之外，保護對眼都好重要。」

徐榮受訪時透露與馬國明在讀訓練班時已認識，相識逾20載，他笑言：「我哋大家都鍾意踢波，會成日約埋一齊踢波，反而合作真係比較少，對上一次已經係《紫禁驚雷》，我哋係做兩兄弟，都差唔多十幾年冇真係合作！」至於洪永城，徐榮透露兩人合作過《大帥哥》，同時亦是跑步友，講到今次與兩位老友合作，徐榮說：「今次合作非常開心，大家都係比較有經驗嘅演員，都入咗行一段時間，所以好快磨合到，一埋位就好有默契！」

飾演機場保安的洪永城則因太過入戲，被不少旅客誤會是真．機場保安，他笑言：「拍緊嗰時真係好多人嚟問我問題，可能我個樣比較友善啦！」講到拍攝難忘事，洪永城說：「今次好好彩有機會近距離睇飛機升降，原來近距離睇真係有機會被吹走！同埋去咗維修飛機嘅地方，平時睇相都唔覺得咁大，但現實睇好似放大咗2、3倍咁。」

昨晚洪永城與馬國明、蔡思貝、劉穎鏇直播宣傳劇集時，更向網友推介機場隱藏美食，又自揭拍攝時寓工作於購物在機場瘋狂血拼：「我唔使拍嘢時就會四圍去買嘢，買咗好多嘢畀自己同埋老婆！」