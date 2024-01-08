飛常日誌｜蔡思貝劉穎鏇黑絲空姐Look曝光 郭柏妍奉旨晒美腿

無綫重頭劇《飛常日誌》將於1月15日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播出，此劇重用多位人氣藝人拍攝，包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇(Tiffany)、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。劇集以航空實感專業劇作為招徠，故事圍繞機場禁區內外每日接連發生的二、三事，以戲劇手法帶出機場不同部門員工如何透過緊密合作，令所有旅客賓至如歸。 今日劇組發布官方造型照，思貝、Tiffany及祖儀的黑絲空姐Look相繼曝光，同樣擁有修長美腿的三人各有各美態，當中以高人一等的Tiffany最為搶焦，逆天長腿配以甜美腰果眼再加無敵笑容，令人眼前一亮。

劉穎鏇長腿空姐look好正 Tiffany受訪時坦言是次是首度在劇集飾演空姐角色，並笑言曾一度被誤當真空姐：「我劇入面大部份戲份都係著空姐制服，成件事好有趣。我之前唯一一次著過空姐服，就係拍《學是學非》，但都未曾試過咁Official梳好晒頭去做呢個造型。最開心好多公司同事都讚我好似空姐，同埋喺機場度都有人當咗我真係空姐咁。」

思貝祖儀空姐look 絕不輸蝕 祖儀與思貝的紅系空姐Look亦絕不輸蝕，前者以甜美取勝，後者在劇中由於已經升了職，故主要以OL形象示人，當中的大蝴蝶馬尾造型更甚有逆齡效果。同為靚女一族的郭柏妍Rosita雖然劇中沒有指定制服，但卻長期以短打（短裙及短褲）出入，青春無敵極度符合新鮮人身份。

朱敏瀚化身情聖機師 男藝人代表方面，雖然馬明形象夠專業、徐榮夠多變，可惜依然未能匹敵朱仔朱敏瀚的「黑超機師」Look，每次出場十居其九都「戴住副超」的朱仔，舉手投足均相當有型，在劇中飾演情聖自然說服力爆燈。朱仔受訪時透露飾演機師是其加入無綫後的其中一個夢想：「因為細個有睇《衝上雲霄》，我好開心可以喺呢間公司正式著一次機師衫拍劇，相信機師係每一個入TVB嘅演員其中一個夢想嘅角色，今次終於圓到夢。」 談到造型，朱仔笑指有向曾做過機長的好友麥大力偷師，單是眼鏡及行李箱已充滿學問：「我會問佢時下飛機師通常會著咩衫同拎咩喼，所以我自己另外配咗副眼鏡同埋個喼都跟番麥大力嘅指引，希望呈現出嚟寫實啲。」