飛常日誌｜郭柏妍感激馬國明體貼易相處 一句話使拍檔壓力大減

由馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、郭柏妍等主演的無綫劇《飛常日誌》，昨晚（18日）一集，劇情講到尚偉（馬國明飾）知道下屬可兒（郭柏妍Rosita飾）暗戀自己，惟心繫前妻若玲（蔡思貝飾）的尚偉只當可兒是女兒，好友勝祥（徐榮飾）遂出面勸退可兒，但因詞不達意致可兒會錯意兼鬧出連番笑話。而這場在停機坪拍攝的場口，正是Rosita之前在活動上透露中暑的場口。據知拍攝當日烈日當空，不過基於安全理由，所有人在停機坪上均不能撐傘，結果在烈日當頭硬撐拍攝了數小時的Rosita，最終不支暈倒，幸好被送往陰涼處休息後很快回復狀態。

談到劇中與馬國明有不少對手戲，Rosita說：「對上一次合作係《白色強人II》，嗰時佢飾演我嘅醫生，今次我就飾演佢嘅下屬。一開頭對住視帝係幾緊張，同埋我對白好多專業術語好怕會NG，但佢就好好完全冇畀壓力我，仲話：『NG咪嚟過囉』，令我增加咗好多信心，佢真係一個好好嘅前輩。」今晚（19日）播出一集，曾被封為「魔音芊芊」的Rosita將「載譽歸來」上演唱K場口。

劇情講述她知道與馬明無望在一起後，被拉去唱K時大唱《逃避你》發洩情緒。昨晚，無綫官方宣傳平台先後釋出不同版本的「芊芊魔音版」《逃避你》，分別有「激昂飆高音版」及「走音樂底純魔音版」等，搞笑的是，當有音樂伴奏時，Rosita的「魔音度」大增，不但走音、還嚴重甩拍，配以一眾同場演員的趣怪反眼反應，令場口更添喜感；但當走掉音樂後，Rosita的唱功即時變回正常。