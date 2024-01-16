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娛樂
2024-01-16 20:18:25

飛常日誌｜馬國明被愛貓抓傷面 湯洛雯笑似Hello Kitty

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馬國明飾中央控制中心值班經理楊尚偉。

《飛常日誌》以航空實感專業劇作招徠，由馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧及洪永城等主演。昨晚（15日）首播，一集內出現多件突發事件，令觀眾睇得緊張。

講到劇中有不少突發情況，馬明說：「劇本寫咗好多唔同突發情況，無論係天氣問題、小朋友走失，甚至係乘客掛住買嘢遲咗上機，機場同事都要幫手去處理，所以成日都話『機場無小事』就係呢個原因。之前好多劇都係Focus喺空姐同機師度，但其實要維持機場嘅運作，尤其突發事情，係好靠一班無名英雄去處理，希望大家睇完之後會更了解香港國際機場。」

馬國明昨晚與蔡思貝、劉穎鏇（Tiffany）和洪永城到香港國際機場進行直播宣傳劇集。直播甫開始一眾網友便恭喜馬國明和Tiffany在《萬千星輝頒獎典禮2023》分別獲得馬來西亞視帝和飛躍進步女藝員，之後四人大談拍攝時的難忘事，馬明透露拍攝期間某天被家中愛貓抓傷面部，並留有兩條血痕，馬明笑指被老婆湯洛雯笑指似Hello Kitty：「監製好好，淨係Take我另一邊面。」與馬明有不少對手戲的思貝則笑說：「我哋做對手就辛苦喇，望住佢就好似望住Hello Kitty做戲咁，好Cute！」

馬國明透露拍攝期間被愛貓抓傷面，被老婆湯洛雯笑指似Hello Kitty。

《飛常日誌》在機場進行實景拍攝，包括中央控制中心（IAC）、綜合大樓、停機坪等，昨晚一集亦悉數登場。佔地5,760平方米IAC最為震撼眼球，當中配備的巨型弧形LED幕牆更是大得誇張。

馬國明對於能夠經常在IAC中進行拍攝大感讚嘆：「入到IAC拍攝嘅第一個感覺係覺得好勁，個Mon好似三個戲院Mon咁大，前面可以坐到大約160個人，而嗰160人後面有張枱，就係畀我劇入面個角色值班經理坐。可以幻想吓當你坐喺嗰個位時，前面有咁多人再加上有咁大嘅Mon，個Mon仲可以睇到任何資訊，好似航班升降、天氣預告、機場附近交通情況等，可以控制晒機場所有嘢，嗰種震撼力真係好大，好興奮可以坐到嗰個位！」

劇集其中一個賣點是實景拍攝，當中IAC最震撼大家眼球。

馬明透露因為今次角色非常專業，所以事前做足功課，他說：「開拍前監製畀咗啲片我睇，訪問咗一啲喺IAC工作嘅同事，尤其是同我角色一樣嘅值班經理，同埋劇組都好好，事前做咗好多資料搜集。」馬明特別感激香港機場管理局全力協助：「每日都有職員喺度協助拍攝，當我哋演員遇到有問題時，佢哋都可以即時以專業嘅角度解答我哋嘅問題。」

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