飛狐外傳｜內地劇攝炮灰檔 今次TVB可能失手入錯貨？

TVB呢幾年都會喺一二月俗稱「炮灰檔」嘅檔期，搵一兩部外購劇集喺黃金時段播放。一來呢啲過年過節日子多人出外食飯行街辦年貨，收視向來唔高，今年仲要係疫後首個新年，外遊同聚餐冇晒限制，更加冇人想留喺屋企睇電視。二來可以留返啲時間俾劇集製作，否則冇貨賣。

外購劇唔一定等於低質素冇人睇，《大長今》已經足證一切，而TVB買劇眼光向來唔差。去年「炮灰檔」播嘅《機智女法醫》（內地原名《御赐小仵作》），曾經被內地網民恥笑「由十八線演員主演」，但因為劇本紮實，喺內地劇評網豆瓣上更得到近8分好評。

有呂良偉、翁虹同何潤東

今年嘅外購劇就選播《飛狐外傳》接替黎耀祥主演嘅《輕．功》。卡士上，《飛》由內地演員秦俊傑、梁潔及邢菲主演。向來觀眾都會喺外購劇搵到新面孔，正如當年嘅《射鵰英雄傳》就令香港人認識楊冪。但係《飛狐外傳》幾位主角似乎難以吸引大家興趣，兩位女角都唔夠古裝劇演員要具備嘅古典美。好在劇中仲有幾位港星呂良偉、翁虹同何潤東演出，fit晒年長觀眾。

《飛狐外傳》改編自金庸作品，故事叫座力應該仍然有，但劇集喺豆瓣得分約6.7，只算不過不失。且看TVB將原本40集劇濃縮至30集，會唔會有幫助。呢期咁多人飛，希望唔使因為收視低而再縮到20集。

故事大綱

乾隆年間，少年胡斐為父報仇踏入險象叢生的江湖，從一個有勇無謀的莽撞少年，成長為心系蒼生、為國為民的一代大俠的故事。在尋仇的路上，胡斐因為抱打不平得罪了惡霸鳳天南，並與鳳天南的女兒天山派女俠袁紫衣產生了一段相愛相殺的淒美愛情。胡斐找到苗人鳳的時候，苗人鳳已經被被陰險的田歸農陷害，眼睛失明。胡斐不願乘人之危，鋌而走險來到藥王谷尋求解藥，在藥王穀結識了毒手藥王的弟子程靈素，兩人發生了一段淒美的故事。隨著線索的不斷浮現，原來殺父仇人另有其人，胡斐逐漸對苗人鳳產生了敬仰之情，胡斐最終除掉了真凶田歸農，大仇得報，最後和袁紫衣合力粉碎了福康安的陰謀。

第一集(01/09)

與苗人鳳比武後，胡一刀與妻子死於蒼山，老僕拼死護住胡斐，從此過著隱姓埋名的生活。十多年後，閻基率眾劫鏢，總鏢頭馬行空不敵負傷，苗人鳳及時趕到擊退山賊。商老太極力挽留馬行空留在商家堡養傷，似乎有所圖謀…

第二集(01/10)

福康安偶遇馬春花留下印象，苗人鳳問一嗔大師仍不知誰在胡一刀刀上下毒。平四奪回胡家刀譜卻身亡，胡斐被閻基追捕，跳崖被苗人鳳救下。商老太求陳禹等人帶著商寶震誅殺苗人鳳報仇，苗人鳳送胡斐回商家堡，受邀留下。

第三集(01/11)

商家大擺筵席款待武林豪傑，苗人鳳雖察覺出異樣，還是不動聲色地去赴宴。福康安在席間表達他對苗人鳳的欣賞，想將他收入麾下，但苗人鳳拒絕，康安逐命令陳禹等人教訓他，商老太趁亂把眾人關起來點火，想燒死苗人鳳。

第四集(01/12)

苗人鳳救下南蘭，南蘭遂委託其安置寶刀。福康安提議召開天下掌門人大會，乾隆聽後龍顏大悦。村夫鍾阿四因賣地之事被鳳家以偷鵝為由送往衙門究辦，四嫂為表清白剖幼子肚腹，袁紫衣和胡斐見狀揚言要為鍾家討回公道。

第五集(01/13)

胡斐和袁紫衣為幫鍾家討回公道，聯手到鳳家的典當和賭坊砸場子。鳳一鳴打算教訓他們，結果反被打得落花流水；鳳天南來到，直接出手殺了管家，並讓縣令關押鳳一鳴；苗人鳳收到苗疆用毒高手的消息，決定前往尋找此人。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載