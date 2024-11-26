飛黃騰達專訪｜「寒冬戰士」沙巴遜史丹分享扮侵侵竅門 製片人談特朗普當選：情況會越來越糟

「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、艾美獎視帝謝樂美史壯（Jeremy Strong）主演電影《飛黃騰達》（The Apprentice），描述在70年代，野心勃勃的特朗普（Donald Trump）決心擺脫父親強大陰影，渴望在曼哈頓房地產界闖出一片天，並遇到大律師羅伊科恩（Roy Cohn），在科恩的「教導」下，令特朗普逐步登上權力寶座，飛黃騰達！ 劇作家Gabriel Sherman在2016年特朗普競選總統時，曾報道過競選過程，得知特朗普的手法，搜集了在80年代至今跟特朗普合作過的人，遂寫成這傳記式的故事。《飛黃騰達》今年殺入康城影展，並入圍「主競賽單元」，但在美國一直很難找到發行商，特朗普也一直阻撓這部電影公映，直至Briancliff Entertainment接下發行，香港亦已在上周開畫，am730日前透過Zoom，跟沙巴遜史丹、謝樂美史壯及製片人Gabriel Sherman進行一次簡短訪問。

am730：Gabriel，為何要寫這故事呢？ Gabriel：我本身是一名記者，在2000年時，已開始報道美國保守派的新聞，當我在報道特朗普競選時，有很多人已說特朗普的談吐和舉動很像已故的羅伊科恩；之後特朗普發達後便跟科恩保持距離，特別是科恩患上愛滋病時，所以我想寫出他們的關係。 am730：沙巴遜史丹，你如何去準備扮演特朗普這角色？ 沙巴遜史丹：到現在大家都可看到特朗普在CNN的訪問，或在《Satuday Night Live》中的喜劇片段。今次是真正地研究他的改變過程，還有特朗普如何能成功打破四十年民主派的競選成為總統。我生長在歐洲一個共產國家，來到美國也得益不少，我對American Dream也抱有希望，觀眾們不會帶有判斷性的眼光去看這角色，同時間也能體會到現在美國一些政治風氣，望大眾能學習和接收多些知識，去明白為何現在美國的社會制度，以及特朗普的過去，才能令他成為總統和具有影響力的人物。另外感到有趣的是，特朗普的手勢和他很注重自己的髮型，他年輕時已這些習慣，現在已成了他的標誌了！

am730：謝樂美史壯，你又如何去創造羅伊科恩的角色？ 謝樂美史壯：我對科恩有一些基本認識，也看過Tony Kushner的《Angels in America》作參考，對我來說要演一個複雜，受人尊敬同時間也被辱罵的角色是一個新挑戰。我也要演得有人性和以不同角度去了解科恩的世界，開拍前我翻看了不少新聞，很多照片和當年時代的社會環境，像一個偵探一樣去了解科恩和他身邊的人。今次看到沙巴遜史丹這麼努，刺激大家更有動力拍攝。 am730：Gabriel，在過去數星期的總統大選和特朗普當選，請問你有甚麼可以跟大家分享？

Gabriel：希望大家戴上安全帶，情況會越來越糟，因爲他所選擇的內閣成員像是選他的「The Apprentice」一樣，是選擇一些臭名昭著的政員，不是有經驗或有資格的人去帶領，再加上特朗普上次已明白到如何怎樣做可以過骨，今次他會更加放肆，希望觀眾們看過這部電影後能明白他可以背叛科恩、他的親生哥哥、父親和妻子，現在他的情緒隨時可以影響全世界，是一件很急切的現實問題，我一向不希望他能當選，因爲是一件很危險的事。 謝樂美史壯：我認為這部電影已成為一部特朗普的基本知識電影了。每個人都應該去看，讓大家知他是一個甚麼本質的人，過去的是他的序言，有如邱吉爾在1948年失敗時，因爲沒有從歴史中學習到錯誤，這部影片是對現時社會十分之相關。

特約記者Lilly Lui洛杉磯報道