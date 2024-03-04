飛黃騰達專訪｜Ivy So再擔正自認係功課型演員 陳安立演黑化渣男大挑戰(有片)

Ivy So和Brian在《飛黃騰達》首次合作拍劇。(蘇文傑攝)

由COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)擔正的劇集《飛黃騰達》現正熱播，除了跟《全民造星》系列出身的新演員合作，她與陳安立(Brian)亦有不少對手戲。兩人在戲裡屬師徒關係，戲外Brian大讚Ivy So聰明又勤力，拍劇期間更練成「過口而不落肚」的絕技。向來形象正氣的Brian就演受金錢慾望「黑化」的出軌人夫，他自言不是渣男的料子，但自爆曾試過因貪念作祟，投資慘蝕約6位數字。兩人又分享同劇歐鎮灝(George)懷疑撞鬼的恐怖經歷，嚇到要在化妝間播《大悲咒》。

瞬間進入角色狀態 Ivy So和Brian首次合作拍劇，談到彼此印象時，Brian大爆，「拍攝頭幾日，她不會與男演員聊天，可能覺得我們太膚淺，只是自己聽歌睇劇本，當時覺得她好cool，大約用兩星期去融化她。」Ivy So直認屬慢熱之人，跟歌手形象不太相同，每次加入新劇組都會較緊張，但當混熟了就會玩得很癲。Brian大讚Ivy So勤力又聰明，「她最厲害是好了解劇本，好清楚每日拍哪時期的C Ling(角色名稱)，很快進入角色狀態，即使角色在兩場戲之間有很多經歷，她好快就能轉換模式。」正所謂「必須要非常努力，才能看來毫不費力」，Ivy So在劇集《和解之後》表現亮眼，初演舞台劇《百分百感覺2024》已擔正，既靚女又有演戲潛質，不過她自言缺乏信心，實是功課型演員，「要靠事前做很多功課，才令自己拍攝安心又舒服。」

各有陰暗面 Ivy So演的C Ling本是在便利店做兼職員工，因急需金錢為爛賭父親還債，決定報名參加投資大賽，「主動認識不同的人，以不同手段取得內幕消息，後來認識Brian演的歐陽，學識不用太誠實，開始用一些計謀，慢慢推低底線。」Brian演的「歐陽」與岑樂怡是夫妻，本是育有4名子女的好爸爸，「我是很圓滑的超級公關，但因比賽慾望逐步膨脹，開始偏離原本的自己。角色情緒起伏大，可說是從演以來最大挑戰。不過今次拍30集，很自然就能投入角色，以前拍喊戲要諗自己的經歷。」他笑稱，每次有劇集播出，母親必會跟親友宣傳，「佢通知親友話我第一次演反派，其實這世界不是只有好人和壞人，這劇最有趣是每個角色面對金錢誘惑，比賽勝利的慾望，都會有陰暗面。」

自問堅強 不許崩潰 至於兩人跟角色相似嗎？Ivy So自言好勝心不強，「我跟C Ling最相似是比較堅強，後期她好多時都靠自己努力，不容許自己崩潰。」至於Brian則自問不懂說謊，尤其在太太面前，「即使沒做甚麼壞事，太太一問就和盤托出。其實我唔鍾意講大話，因為講完就要不斷掩飾。」不過，他直言好勝心強，在運動比賽方面，都想挑戰自己爭勝，「我跟歐陽最大分別是不會為贏，傷害身邊朋友，我寧願放棄勝利留住朋友。」現階段的Brian又追求甚麼？前年成家立室的他略帶腼腆表示，「努力造人啦！我夢想畫面係一年365天都在遊艇，我坐在遊艇的沙灘椅上，看著小朋友開開心心。」 一夜歸零大崩壞 《飛黃騰達》以投資為主題，Brian予人踏實好男人的形象，面對金錢與爭勝的誘惑，他自爆兩三年前，見市道好，開始投資買股票，但又沒有認真研究，曾試過「貪字得個貧」慘痛經驗，「有次買加密貨幣，本來已賺咗3倍，那晚凌晨3點幾，因為貪，覺得有機會再升，諗住等聽朝再算，點知一早7時幾起身，整個貨幣歸零，一元都冇，蝕咗大約6位數字。」Ivy So亦表示約在兩年前試過買美股投資，「用了5,000元去投資，諗住玩下賺零用錢和車錢，有分牛、熊市可買，其實好辛苦，每晚留意著幾時買，都只賺200元。」經一事長一智，她笑言投資炒股太費神，還是少玩為妙。