飛黃騰達｜挑戰長澤正美？　Ivy So＠COLLAR：Fans想我主演《求婚大作戰》

飛黃騰達｜Ivy So期待挑戰武打片吊威也 想同COLLAR拍恐怖片 爆Gao最細膽

ViuTV原創劇《飛黃騰達》熱播中，第二次拍劇的蘇雅琳（Ivy So@COLLAR）笑言期待下次可以挑戰更多不同類型的劇集：「好期待拍武打劇，吊威也都好想嘗試下。因為自己唔係好怕痛，所以唔驚會受傷，反而會覺得好玩！」

她笑言都想拍偶像劇，挑戰「學生Look」：「想着下校服呀，拍下拖， 拖下手仔個啲。相信fans都想睇到！」

一個Mission Impossible嚟

Ivy So指不少Fans推薦飾演《求婚大作戰》中的女主角，她坦言：「長澤正美演技好好又靚，同埋經典好難超越，所以係一個Mission Impossible嚟」。