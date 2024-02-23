飛黃騰達｜挑戰長澤正美？　Ivy So＠COLLAR：Fans想我主演《求婚大作戰》

ViuTV原創劇《飛黃騰達》熱播中，第二次拍劇的蘇雅琳（Ivy So@COLLAR）笑言期待下次可以挑戰更多不同類型的劇集：「好期待拍武打劇，吊威也都好想嘗試下。因為自己唔係好怕痛，所以唔驚會受傷，反而會覺得好玩！」
她笑言都想拍偶像劇，挑戰「學生Look」：「想着下校服呀，拍下拖， 拖下手仔個啲。相信fans都想睇到！」
一個Mission Impossible嚟
Ivy So指不少Fans推薦飾演《求婚大作戰》中的女主角，她坦言：「長澤正美演技好好又靚，同埋經典好難超越，所以係一個Mission Impossible嚟」。
被問及如果COLLAR一齊拍劇會想嘗試甚麼題材，Ivy So笑言：「恐怖片幾好喎！Gao最細膽，乜都驚，蟲同鬼都驚。」
分集大綱
第11集（2月26日 星期一）
新的回合，Gordon（張達倫 飾）請了三個投資經驗豐富的客戶合作，讓參賽者為他們投資。各人選擇客戶的同時，要先通過奇怪的測試，讓客戶了解他們面對風險的態度，誰沒辦法達標，就會先被淘汰。
第12集（2月27日 星期二）
三組參賽者投資前，要先跟客戶達成共識，取得交易鑰匙！C Ling（蘇雅琳 飾）和組員一盤散沙，沒法猜透客戶的心意；歐陽（陳安立 飾）嘗試投客戶所好，卻要面對酒池肉林的誘惑。各人如在死線前沒拿到鑰匙，將被淘汰出局。
第13集（2月28 星期三）
自從女友懷孕後，Billy（黎展峯 飾）一邊比賽一邊忙於計劃將來；Ming少（歐鎮灝 飾）鼓起勇氣，製造一個個機會向C Ling表白；Jayden（黃浚銘 飾）為了交易鑰匙，大膽地引誘客戶投資；三人信心十足，卻忘了意外總是接踵而來... ...
第14集（2月29日 星期四）
乘著科技股升勢，各人回報大升，Gordon忽然警告大市隨時逆轉，要參賽者提前跟客戶達成止蝕方案。歐陽利用客戶貼士私下投資，原本大有斬獲，如今開始忐忑不安...
第15集（3月1日 星期五）
大市忽然崩盤，眾人疑惑是黑天鵝出現還是狼來了，Jayden和Ming少各持己見；C Ling和Billy期望不同，差點鬧翻；歐陽更要鋌而走險，接受客戶神秘的任務。恐懼氣氛下，誰會犯下無可挽回的錯誤？
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈