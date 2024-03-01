飛黃騰達｜洪助昇首次挑戰演奸角 靠睇白雪公主入戲

以投資真人騷為故事題材的Viutv首部三十集長劇《飛黃騰達》正在熱播，劇集由一班新生代藝人擔鋼演出，有份參與劇集的洪助昇（Aiden）更是首次飾演奸角，為演好奸角，他自爆要靠看白雪公主入戲。

Aiden這次飾演的角色表面看似「好淆底、好傻」，但其實是笑裏藏刀，利益在哪邊，他便靠向哪邊的「牆頭草」。首次出演奸角，Aiden表示一接到劇本便十分期待，「我恨咗演呢類色角好耐，因為我覺得做奸角有好多天馬行空嘅呈現方法都可以去試，玩嘅面向比較多，發揮空間好大，所以我明白點解好多演員都話想做奸角，因為的確係好過癮。」隨後便立即做功課，如宮廷內鬥劇，就連卡通片亦不放過，「演之前，我發現咗呢個角色好似白雪公主入面後母嗰兩個女，即係好煩嗰啲，一係唔講嘢，一係就跟住尾嘅牆頭草，所以嗰陣我又特登再去睇返白雪公主，去睇吓呢兩個人物係點樣呈現嗰種牆頭草、嗰種好跟風嘅狀態。」