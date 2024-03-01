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娛樂
2024-03-01 19:30:00

飛黃騰達｜洪助昇首次挑戰演奸角 靠睇白雪公主入戲

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洪助昇首次挑戰演奸角。

洪助昇首次挑戰演奸角。

以投資真人騷為故事題材的Viutv首部三十集長劇《飛黃騰達》正在熱播，劇集由一班新生代藝人擔鋼演出，有份參與劇集的洪助昇（Aiden）更是首次飾演奸角，為演好奸角，他自爆要靠看白雪公主入戲。 

Aiden這次飾演的角色表面看似「好淆底、好傻」，但其實是笑裏藏刀，利益在哪邊，他便靠向哪邊的「牆頭草」。首次出演奸角，Aiden表示一接到劇本便十分期待，「我恨咗演呢類色角好耐，因為我覺得做奸角有好多天馬行空嘅呈現方法都可以去試，玩嘅面向比較多，發揮空間好大，所以我明白點解好多演員都話想做奸角，因為的確係好過癮。」隨後便立即做功課，如宮廷內鬥劇，就連卡通片亦不放過，「演之前，我發現咗呢個角色好似白雪公主入面後母嗰兩個女，即係好煩嗰啲，一係唔講嘢，一係就跟住尾嘅牆頭草，所以嗰陣我又特登再去睇返白雪公主，去睇吓呢兩個人物係點樣呈現嗰種牆頭草、嗰種好跟風嘅狀態。」 

洪助昇首次挑戰演奸角。 洪助昇靠睇白雪公主入戲 。 洪助昇表示劇中有幾個都係「造星2」嘅朋友。

除了角色，Aiden直言知道劇中各出演的演員時已十分興奮，「因為當中有幾個都係『造星2』嘅朋友，亦都有好多其他唔同屆嘅『造星』朋友，今次就好似幾屆嘅『造星』朋友混合埋一齊，再喺一個投資比賽入面再battle過。一知道嘅時候好開心，因為我同George（歐鎮灝）喺『造星2』大家係同一隊，而家過咗幾年，大家可以再一齊合作，感覺好神奇。」

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