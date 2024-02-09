飛黃騰達｜胡卓希洪助昇黎展峯公開心目中女神 Ivy So不敵陳曼娜？(有片)

洪助昇(Aiden)、黎展峯(Andy)和胡卓希(Jason)今日出席ViuTV原創劇《飛黃騰達》記者會，齊齊為新劇宣傳造勢。Jason預告新劇中將以長髮配眼鏡造型亮相，奉導演之命要盡量醜化自己；拍劇零經驗的Andy形容，就像一張白紙，被人填滿，被問到可有頻頻NG時，Aiden代答道，「現場氣氛太好，我們在旁邊經常玩，令他講不到對白。」Andy續說，「其實好享受過程，而且是30集長劇，密集式拍了半年，我想人生未必再有這麼密集的經驗……」首次拍劇就談到未必有下次，兩位拍檔連忙補充，「會有的！」

選心水女神 Ivy So冇份

由於劇中有不少演唱都曾參加《全民造星》，大夥身氣氛熱鬧，大家「鬥萬歲」，Aiden自爆，「我第一次拍劇是覺得好像每天去大食會，大家不斷鬥萬歲，食到被服裝師叫我不要再食，因為劇組的衣服越來越緊，條褲一踎低就差啲爆。」至於誰萬歲最多？眾目所歸是Ivy So，因為對方fans Club天天有美食應援，問到Ivy是否眾人心目中的女神時，Andy笑言有很多女神，繼而選了陳曼娜，更笑言對方在自己心目中的地位，比Ivy So更高。Jason則卻言又止，「其實我覺得Win Win好型，因為現場經常有人會跳舞，Win Win是排舞師，身體一開始郁就好有型，動就…所以會停下來看著她。」Aiden則選了許寶恆(Alice)，「因為Alice是一個很好的演員，她的情緒能夠出入得很快，我覺得這個女生好癲，另外，因為她經常在片場教我跳舞，是我的老師，我封她為女神。」