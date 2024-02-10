飛黃騰達｜陳曼娜重談矯視失敗變半失明：係我人生幾大致命傷(有片)

陳曼娜(Manna姐)昨日(9日)出席ViuTV原創劇《飛黃騰達》記者會，一身紅色造型的Manna姐非常應節，精神奕奕，談到早前她曾透露因矯視手術影響視力，她大嘆：「呢件事係我人生幾大嘅致命傷。」當年以為只是普通的矯正近視手術，竟導致視網膜脫落，她直言是人生一大失敗。
與年輕演員合作無代溝
《飛黃騰達》是ViuTV首套30集長劇，陳曼娜表示雖然拍3至4個月，但能跟一班年輕人合作愉快，經常請客萬歲，「有生以來都未拍過跟這些年輕演員拍，好開心，自己都年輕了。」劇集圍繞一個真人騷的投資比賽，Manna姐演其中一位主理比賽的老闆，她笑言，「我本身都係炒股票的人，搵我根本不需要演繹，我就是很資深的投資者。」她大讚一批新生代演員好勤力，相處無代溝，劇中與黎展峯(Andy)有較多對手戲，「他很乖很勤力，是明日之星，可造之才。佢第一次演戲，需要時間慢慢磨練，他本身很有條件。」Manna姐向來投資有道，是圈中的富婆，問到有何心得，她表示，「量入為出，唔好貪心，見好即收。」
重談舊事仍激動
陳曼娜重談約30年因矯視手術引起的後遺症，仍感慨嘆，「真係呢生人好失敗，搵咗個醫生，是一間好出名的醫院醫生，當時我做矯正近視，但他的操守、不知技術如何，結果令我視網網脫落……呢件事係我人生幾大嘅致命傷。」幸好，Manna姐後來獲另一位名醫跟進，近日再做手術，才有改善，「現在視力比以前好，但已經廿幾年，睇嘢唔清楚，令我工作好唔方便。」問到目前的視力狀況時，她表示，「最近有新技術幫我再做手術，起碼看到你(記者)，以前要戴漸進眼鏡，很容易跌倒，因為前後對焦唔好。」她語重心長忠告，做任何眼部手術，必要慎選專科醫生。