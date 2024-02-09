熱門搜尋:
農曆新年2024 情人節2024 年宵2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-09 19:31:37

飛黃騰達｜Ivy So預告COLLAR演唱會有性感造型 Phoebus、George不敢騷肌派福利：我哋唔係大表波(有片)

分享：
Ivy So預告COLLAR演唱會將以性感打扮登場。(蘇文傑攝)

COLLAR成員Ivy So、P1X3L成員Phoebus和George出席ViuTV新劇《飛黃騰達》記者會。(蘇文傑攝)

COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)P1X3L成員Phoebus(吳啟洋)George(歐鎮灝)合演的ViuTV原創劇《飛黃騰達》將於下周一(12)年初三開播，3位聯同劇中一眾演員包括黃浚銘(波仔Boris)、陳安立(Brian)洪助昇(Aiden)、黎展峯(Andy)和胡卓希(Jason)、駱振偉(Thor)、張達倫、何洛瑤(sica)、楊安妮(win win)、許寶恆(Alice)、徐浩昌、陳曼娜和梁文賢等今日(9)一同出席記者會，為劇集宣傳造勢。

Ivy So預告COLLAR演唱會將不同造型登場，跳唱編排亦會有驚喜。(蘇文傑攝) Ivy So預告COLLAR演唱會將不同造型登場，跳唱編排亦會有驚喜。(蘇文傑攝) Ivy So表示初三開工為COLLAR新歌錄音。(蘇文傑攝) Ivy So表示初三開工為COLLAR新歌錄音。(蘇文傑攝) Ivy So表示初三開工為COLLAR新歌錄音。(蘇文傑攝)

Ivy So挑機：有冇Locker咁勁先？

劇集講述一眾參賽者在真人騷投資大賽中，經歷情義考驗的成長故事。Ivy So自爆試過用5,000港元買美股賺了200港元，投資經驗不多，拍劇後更感蝕多賺少，不敢再投機。George自言對投資零興趣，而Phoebus就因拍劇有睇書自學，但笑言未夠本金，一直沒有行動。談到新年願望，Ivy So表示，「最希望COLLAR演唱會順順利利。」PhoebusGeorge笑指Ivy開完騷就夠本投資，Ivy So即澄清，「唔係啦，我哋有7個人要除……」隨即來起哄，「除咩？」Ivy So沒好氣答道，「除條數，唔通除衫！」

 

PhoebusGeorge就大爆P1X3L好兄弟Marco去了荷蘭拍節目，談到對新劇的期望時，George希望拍第二季，至於會派甚麼福利？Phoebus搶先點名George除衫，George就再重任交給同劇的波仔Boris，問到會否騷肌時，Ivy笑問兩人，「有冇Locker(林家熙)咁勁先？」George尷尬笑言，「我哋唔係大表波喎未有住，遲啲先。」

Ivy So@COLLAR、P1X3L成員Phoebus和George出席ViuTV新劇《飛黃騰達》記者會。(蘇文傑攝) Phoebus和George自言不是「大表波」，不會騷肌派福利。(蘇文傑攝) ViuTV新劇《飛黃騰達》記者會。(蘇文傑攝)

初三開工為COLLAR新歌錄音

問到演唱會籌備進度，Ivy表示，「如火如荼，不過有唔同的驚喜項目，仍在籌備當中，本來已編好的舞或表演都會改少少，希望唔係一個雜錦騷，而係一個比較完整、給大家驚喜的演唱會。」她們將於初三開工錄音，為了以最佳狀態見觀眾，要禁吃賀年食品，「我應該會節制到，因為睇住啲衫就節制到，(有冇性感造型？) 我諗呢個騷最想讓大家看到COLLAR的不同面向，我哋每個成員都有特色，會有性感、型格和可愛的，大家應該會看到不同的COLLAR。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受