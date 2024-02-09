飛黃騰達｜Ivy So預告COLLAR演唱會有性感造型 Phoebus、George不敢騷肌派福利：我哋唔係大表波(有片)

由COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)、P1X3L成員Phoebus(吳啟洋)和George(歐鎮灝)合演的ViuTV原創劇《飛黃騰達》將於下周一(12日)年初三開播，3位聯同劇中一眾演員包括黃浚銘(波仔Boris)、陳安立(Brian)洪助昇(Aiden)、黎展峯(Andy)和胡卓希(Jason)、駱振偉(Thor)、張達倫、何洛瑤(sica)、楊安妮(win win)、許寶恆(Alice)、徐浩昌、陳曼娜和梁文賢等今日(9日)一同出席記者會，為劇集宣傳造勢。

Ivy So挑機：有冇 Locker 咁勁先？

劇集講述一眾參賽者在真人騷投資大賽中，經歷情義考驗的成長故事。Ivy So自爆試過用5,000港元買美股賺了200港元，投資經驗不多，拍劇後更感蝕多賺少，不敢再投機。George自言對投資零興趣，而Phoebus就因拍劇有睇書自學，但笑言未夠本金，一直沒有行動。談到新年願望，Ivy So表示，「最希望COLLAR演唱會順順利利。」Phoebus和George笑指Ivy開完騷就夠本投資，Ivy So即澄清，「唔係啦，我哋有7個人要除……」隨即來起哄，「除咩？」Ivy So沒好氣答道，「除條數，唔通除衫！」

Phoebus和George就大爆P1X3L好兄弟Marco去了荷蘭拍節目，談到對新劇的期望時，George希望拍第二季，至於會派甚麼福利？Phoebus搶先點名George除衫，George就再重任交給同劇的波仔Boris，問到會否騷肌時，Ivy笑問兩人，「有冇Locker(林家熙)咁勁先？」George尷尬笑言，「我哋唔係大表波喎未有住，遲啲先。」