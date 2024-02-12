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娛樂
2024-02-12 16:47:18

飛黃騰達｜Ivy So@COLLAR孖YouTuber波仔Boris擔正 劇情大綱及角色介紹

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Ivy So@COLLAR與波仔Boris在ViuTV劇集《飛黃騰達》擔正。

Ivy So@COLLAR與波仔Boris在ViuTV劇集《飛黃騰達》擔正。

ViuTV首套投資真人騷電視劇《飛黃騰達》，集合不同季度的《全民造星》新生代演員，包括《造星IV》的COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)擔任女主角、何洛瑤(sica)、楊安妮(winwin)和許寶恆(Alice)，夥拍《造星II》出身初次擔正的YouTuber黃浚銘(波仔Boris)，以及P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)、洪助昇(Aiden)和梁文賢(Godric)等，還有張達倫、駱振偉、陳曼娜等，將於今晚起(12)起開播，是ViuTV首套30集的長劇。

Ivy So和波仔Boris在《飛黃騰達》是同事。 Ivy So在《飛黃騰達》演適應力和學習能力勝人一籌的窮苦女學覇C Ling。 黃浚銘(波仔Boris)在《飛黃騰達》演Jayden，視投資世界為最刺激的玩樂場、夢想成為新一代股神。

《飛黃騰達》角色故事簡介

故事講述由人氣股神Gordon(張達倫飾)與投資平台合作舉辦投資大賽，豐厚的獎金和加入股神旗下的基金的機會，吸引各方高手參賽爭奪冠軍，包括視投資世界為最刺激的玩樂場、夢想成為新一代股神的Jayden(黃浚銘飾)；懷材不遇，冷靜理性，善用數據分析的Billy(黎展峯飾)；適應力和學習能力勝人一籌的窮苦女學覇C Ling(蘇雅琳飾)；消息靈通、在職場八面玲瓏的歐陽(陳安立飾)；贏在起跑線的傻氣富三代MING(歐鎮灝飾)等，分階段進行淘汰賽，參賽者必需時而合作，時而博弈，在戰友和敵人之間的位置輪轉，發揮個人強項的同時亦敗露出自身的弱點。彼此高興認識加深，卻又逐漸敵友難分。投資世界充滿慾望和恐懼，挑戰情義和底線。

張達倫在《飛黃騰達》演人氣股神Gordon。 波仔Boris在《飛黃騰達》夢想成為新一代股神的Jayden，母親卻很討厭投資炒股。

《飛黃騰達》第1集（12日）劇情大綱

Jayden(黃浚銘飾)自小受父親薰陶喜歡投資，打算參加由股神（張達倫 飾）主持的投資大賽。他要盡快籌到報名費，卻不能被討厭投資的母親發現。原本同事C Ling(蘇雅琳飾)可以合作，但Jayden要先改變她一毛不拔、不敢冒險的心態。

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