飛黃騰達｜Ivy So@COLLAR孖YouTuber波仔Boris擔正 劇情大綱及角色介紹

ViuTV首套投資真人騷電視劇《飛黃騰達》，集合不同季度的《全民造星》新生代演員，包括《造星IV》的COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)擔任女主角、何洛瑤(sica)、楊安妮(winwin)和許寶恆(Alice)，夥拍《造星II》出身初次擔正的YouTuber黃浚銘(波仔Boris)，以及P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)、洪助昇(Aiden)和梁文賢(Godric)等，還有張達倫、駱振偉、陳曼娜等，將於今晚起(12日)起開播，是ViuTV首套30集的長劇。

《飛黃騰達》角色故事簡介

故事講述由人氣股神Gordon(張達倫飾)與投資平台合作舉辦投資大賽，豐厚的獎金和加入股神旗下的基金的機會，吸引各方高手參賽爭奪冠軍，包括視投資世界為最刺激的玩樂場、夢想成為新一代股神的Jayden(黃浚銘飾)；懷材不遇，冷靜理性，善用數據分析的Billy(黎展峯飾)；適應力和學習能力勝人一籌的窮苦女學覇C Ling(蘇雅琳飾)；消息靈通、在職場八面玲瓏的歐陽(陳安立飾)；贏在起跑線的傻氣富三代MING少(歐鎮灝飾)等，分階段進行淘汰賽，參賽者必需時而合作，時而博弈，在戰友和敵人之間的位置輪轉，發揮個人強項的同時亦敗露出自身的弱點。彼此高興認識加深，卻又逐漸敵友難分。投資世界充滿慾望和恐懼，挑戰情義和底線。