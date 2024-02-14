飛黃騰達｜Ivy So@COLLAR獲封「蘇腫」 被爆Cut機即執薯片食(附劇情)

Ivy So拍劇同時要兼顧COLLAR工作，必須自律嚴格戒口勤做運動。

由蘇雅琳(Ivy So@COLLAR)擔正的ViuTV原創劇《飛黃騰達》現正熱播，昨晚一集講到Ivy So演的C Ling與黃浚銘(Boris)演的Jaden雙雙參加投資真人騷比賽，兩人要在為期兩個月的入圍賽，爭取成為回報最高的12位出線組，實戰經驗不足的C Ling，遭爛賭父親反對，還要被自命有錢的Alfred(吳啟洋飾)當眾奚落，幸好遇到擅長收集情報的歐陽(陳安立飾)，才反彈跳出淘汰邊緣。

Ivy So每日堅持做運動 今晚播出的第3集中，黎展峯(Andy)和歐鎮灝(George)亦會登場，一班年輕演員合作當然玩互爆，Boris和Andy就非常佩服Ivy，因為就算只有4至5小時休息時間，她都十分堅持要抽空做運動。Andy亦大爆Ivy為食的一面：「最深刻係有次要拍打交嘅戲份，大家要用薯片去互相襲擊對方。一Cut機，佢就去執枱面嘅薯片嚟食。」

被指難捉摸 不過，上次被劇組寵溺餵食的Ivy So自言今次嚴格戒口，她笑言被同劇演員和幕後搞到好大壓力：「如果嗰排有Show或者有拍攝嘅話，就會食少啲。佢哋就會問做咩唔食嘢？但係如果我一完咗個show食返嘢，佢哋就會話做咩食嘢呀？會肥㗎！真係好難捉摸呀。」陳安立(Brian)就爆Ivy有個花名叫「蘇總」，她無奈地解釋：「佢哋成日笑我水腫嘅時候就係蘇腫。」