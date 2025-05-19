食神梁文韜體重反彈 4年前曾激減131磅 健康惹網民關注

有「香港食神」之稱的73歲食家梁文韜（韜韜），體重高峰期達325磅，其後為健康而積極減肥，2021年減至195磅，連招牌大肚腩都不見了，身臉頰都明顯「縮水」，暴瘦身形震驚網民。不過，韜韜近年體重「反彈」，最新相片顯示其重磅肚腩再現，體形龐大。由於韜韜年事已高，對於其體重暴減後急升，不少網民都憂心其健康狀況。

韜韜因主持TVB飲食節目《日日有食神》成名，其胖胖的身形加上開心食相而深受觀眾歡迎。韜韜的弟弟同樣有肥胖問題，不幸於2017年在家中猝逝，他為了自己健康著想，在2019年決心減肥，透過運動及生酮飲食法，在兩年內成功勁減131磅，腰圍亦由62吋減至41吋，雖然暴瘦了四成，但仍活力十足、精神飽滿。