飯戲攻心｜古天樂驚喜現身首映禮 黃子華生日獲「阿媽」廖子妤送自製紅雞蛋

由黃子華、鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之( Ivana)、林明禎及陳湛文合演的《飯戲攻心》，昨日(29日)舉行首映禮，導演陳詠燊(Sunny)聯同多位主要演員出席，近日忙於為《明日戰記》宣傳的古天樂，以及在戲中飾演子華母親的廖子妤亦驚喜現身。
古天樂搵阿媽個名做出品人
原來古天樂是《飯戲攻心》的重要投資方之一，他表示：「我感謝媽媽，其實我今天是代表阿媽出席，我其實是幫我媽媽打工，每一部的出品人並不是寫我名，而是寫我媽的名字，我今天是代她出席，預祝大家中秋節快樂，中秋節最重要就是要看《飯戲攻心》。」出品人兼監製江志強表示：「最重要是多謝全香港觀眾，能夠繼續支持香港電影。」電影將於中秋節檔期9月7日公映。
子華神預告生日瞓足48小時
下周9月5日是子華神的62歲生日，近月忙於演出舞台劇《最後禮物》的他笑言：「做到傻咗，生日會瞓足48小時。」至於生日願望則是《飯戲攻心》大賣。在戲中飾演其母親的廖子妤，預早為「兒子」送上生日禮物，獻上自製紅雞蛋。而戲中的兄弟、女友亦一一為子華送上祝賀及禮物，Stephy為子華送上親筆畫作，張繼聰送自家品牌的服裝，Ivana送上世界級咖啡豆及換領飯餐的許可證，明禎送上即影即有相機，導演Sunny則送《飯戲攻心2》的故事大綱，子華拿著該劇本走到記者鏡頭前笑說：「你們做證，我看完再向大家報告。」