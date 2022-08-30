飯戲攻心｜古天樂驚喜現身首映禮 黃子華生日獲「阿媽」廖子妤送自製紅雞蛋

由黃子華、鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之( Ivana)、林明禎及陳湛文合演的《飯戲攻心》，昨日(29日)舉行首映禮，導演陳詠燊(Sunny)聯同多位主要演員出席，近日忙於為《明日戰記》宣傳的古天樂，以及在戲中飾演子華母親的廖子妤亦驚喜現身。

古天樂搵阿媽個名做出品人 原來古天樂是《飯戲攻心》的重要投資方之一，他表示：「我感謝媽媽，其實我今天是代表阿媽出席，我其實是幫我媽媽打工，每一部的出品人並不是寫我名，而是寫我媽的名字，我今天是代她出席，預祝大家中秋節快樂，中秋節最重要就是要看《飯戲攻心》。」出品人兼監製江志強表示：「最重要是多謝全香港觀眾，能夠繼續支持香港電影。」電影將於中秋節檔期9月7日公映。