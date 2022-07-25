飯戲攻心｜張繼聰Stephy搞笑合唱《叉叉叉Love Song》

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的溫馨喜劇電影《飯戲攻心》，改期至中秋上映。《飯戲攻心》近日公開搞笑MV，該電影宣傳曲日前舉行MV首播禮，由張繼聰與陳湛文代表出席，氣氛熱鬧！

而身在美國出席《紐約亞洲電影節》首映的導演陳詠燊（Sunny），雖然未能出席MV首播會，但仍然遠距離為電影出力，Sunny在當地與觀眾分享今次電影故事創作，他獲海外觀眾歡迎之餘，完場更獲鼓掌支持，不少觀眾爭取機會排隊近距離與導演接觸及拍照留念。日前香港亦舉辦獨家搶閘《紐約亞洲電影節》優先場，門票迅速爆滿外，觀眾反應熱烈，笑聲掌聲不絕，除了張繼聰及陳湛文出席，還有即時視像現身的林明禎，於映後與觀眾交流。《飯戲攻心》故事由一道香港地道美食「叉燒」開始，講述如何透過「叉燒」去維繫一個家六個人的親密關係，當中包含親情、友情、愛情及兄弟情，叉燒除了是戲中三兄弟的父親所經營的生意，對香港人來說亦有一份情意，而導演陳詠燊就此，特別拍攝一首以叉燒為主題的歌曲《叉叉叉Love Song》，邀得張繼聰及Stephy主演MV，在MV中更大玩80、90年代日劇風，驚喜之餘趣味十足，在MV中二人流露出搞笑潛能，導演更大讚Stephy其實是一名搞笑能手。