飯戲攻心｜林明禎Sweet爆撐黃子華 睇《最後禮物》順便示愛

集愛情與溫情於一身的港產片《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，鐵定明天（7日）起在港正式上映。

戲中大佬子華神備受眾人尊重愛戴，其主演的舞台劇《最後禮物》正於灣仔演藝學院上演，林明禎身為《飯戲攻心》內「飯團」其中一員，日前趁着空檔為黃子華打氣，盡顯愛心。在《飯戲攻心》中明禎暗戀子華，更飾演他的女朋友，子華帶她回家後，發生一連串事件，二人有不少對手戲。在戲外，明禎也同樣傾慕子華神，得知子華近日為演舞台劇花費了極大能量、心思，更要高聲大叫，深深明白到他的辛酸且演舞台劇的確不易。因此明禎特意準備了一籃雪梨給子華潤喉，更憑梨寄意，向大佬搞笑示愛，明禎以她獨特廣東話腔可愛地說：「我知道你演舞台劇好辛苦，所以送你一籃梨來潤喉，更希望你知道『我愛梨(你)』。」一句我愛你，子華驚喜受落，且笑着回應明禎的示愛：「我都愛梨（你），多謝。」此外明禎觀賞完《最後禮物》後都有跟子華提及觀後感，她表示自己獲益良多並說：「很震撼，辛苦了。希望可以多多跟你學習，希望可以有機會跟你一起演舞台劇。」子華即笑嚷着要幫明禎在舞台上留個位置，叫她明天一起來吧！

看畢舞台劇《最後禮物》後，明禎眼界大開地說：「首次在香港看舞台劇，而且還是子華哥的，剛剛我還以為自己會聽不明白，但中段開始已經可以跟上節奏，整個表現對我而言是非常的震撼，需要用上整個心、丹田、喉嚨跟生命去表演，所以送梨來讓子華哥潤喉和滋潤自己的全身。」果然心思細膩。