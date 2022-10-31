飯戲攻心｜票房勇破7200萬 回饋港人請免費搭巴士

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、陳湛文及林明禎主演的《飯戲攻心》成為史上第1部錄得超過7200萬票房的港產喜劇電影。截至10月30日，累積票房衝破7205萬，入場人次更衝破108萬人。為感謝《飯戲攻心》獲超過100萬名觀眾入場支持及回饋香港巿民，安樂電影公司將於11月6日，免費請香港巿民搭巴士，並且推出分別由6位主角造型為車身主題的巴士行走各區，以示巡迴全港答謝觀眾支持。 陳詠燊導演說：「7000萬是很夢幻的數字，感謝每一位支持我們的觀眾。關於搭巴士，我相信我是團隊中搭巴士最多的人，所以請大家搭巴士是最貼地的答謝方法，希望大家搭得開心。」6輛造型巴士將會於11月初連續4星期行走港九新界。

黃子華一雪前恥 黃子華終於不用再封為「票房毒藥」，他說︰「每次代表電影走出來，都不想大家針對我這方面，忽然有7000萬的數字，同時讓我想起英國演員Ricky Gervais在頒獎禮上提醒演員，其實沒有人緊張你，得獎只要說聲多謝便可以走落台，所以我不會太囂張，獲得7000萬應該自己暗暗開心，大大聲多謝大家。7000萬代表了100萬名觀眾入場，這個感覺很大，我感受到100萬人的歡樂，他們的感動，對我來說是很實在，我們與這100萬觀眾是緣份，讓我們請大家搭巴士都是應該。」 鄧麗欣對票房有好成功，坦言整個感覺很夢幻，非常多謝入場觀眾，完全感受到團結就是力量，認為每一個人的力量人令奇蹟發生。她說︰「我都十幾年沒坐過巴士，讀書時最鍾意坐巴士上層睇風景，現在有免費巴士更想坐。」張繼聰表示從來都沒想過有一個作品可以有如此驚人的成績，唯一的感覺就是感謝，感謝大家像走了一個神奇的旅程，多謝每位入場觀眾。