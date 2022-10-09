飯戲攻心｜票房衝破6000萬 鄧麗欣揚言達7000萬公開泳衣照

日前（8/10）陳詠燊、Stephy以及陳湛文出席「Stephy工廠妹特典謝票場」，現場有不少影迷都有響應紮上孖辮出席，當中更有男影迷紮出兩條小天線，非常可愛。對於票房衝破6,000萬Stephy率先表示：「非常之開心，要感謝每一位入場的觀眾，知道大家不止入場一次，希望破6,000萬後票房仍會繼續上升。」Sunny續感謝：「多謝所有觀眾支持，希望可以繼續打上去，證明香港電影係得嘅。」

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，票房勢如破竹，截至10月9日中午 12 時，累積票房衝破$6,023萬，躍升香港史上港產片票房第八位。

陳湛文建議 Stephy出潛水照

陳湛文則講到：「好期待知道一個人最多可以睇多少次，知道有人睇足廿幾次，未知接下來會否出現四十多次。」Sunny笑指睇四十次的話非常值得得到Stephy的親吻，而且Stephy自《飯戲攻心》破4,000萬起的謝票已「唔着褲」，期望Stephy履行分享泳衣照。

事實上Stephy早前曾提及《飯戲攻心》票房6,000萬便會分享泳衣照，Stephy笑言：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬才分享。」一旁的陳湛文就提出教Stephy分享玩浮潛的照片，以潛水衣頂替泳衣照，不過就遭Sunny訓示唔應該出招，場面十分搞笑。最後對於票房有此佳績，Sunny說：「不認為要訂一個目標，我們盡自己所能，努力去謝票、宣傳，希望大家繼續撐，就看看我們可以走到多遠。」

日內《飯戲攻心》票房勢破6,128萬，登上香港史上港產片喜劇票房No.1，Stephy聽到消息後都嘩出聲，自言感覺湧上心頭，Sunny說：「其實一開始可以跟不同前輩的電影在同一個榜中已經很感動，因為我們都是一直看這些電影成長，同時吸收了很多養份去做創作，感動的同時亦鞭策我們日後要做得更好，去報答觀眾的支持。」