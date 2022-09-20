飯戲攻心｜網民出PO林明禎VS鄧麗欣二選一惹熱討 網民：全盛時期一定係揀Stephy

港產喜劇《飯戲攻心》由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、林明禎、張繼聰、王菀之、陳湛文等人主演，電影喺香港上映接近兩周票房已突破三千萬，叫好叫座，深得觀眾喜愛，連帶劇中演員人氣高企。近日更有網民喺討論區以「鄧麗欣定林明禎」為題出PO，進行殘酷二選一，結果由本地薑勝出。

現年32歲嘅「大馬女神」林明禎擁有天使面孔及魔鬼身材，憑住性感及可愛形象，成為新一代性感女神，俘虜唔少粉絲。近年喺香港非常活躍嘅林明禎，獲唔少廣告商同電影公司垂青，人氣及吸金力簡直爆燈。至於38歲嘅鄧麗欣，2002年成為組合Cookies隊長，除咗歌唱事業之外，Stephy亦有參與唔少電影拍攝，近年佢已經成功轉型成為實力派演員。

鄧麗欣定林明禎？

今次Stephy同林明禎分別喺《飯戲攻心》中飾演「子華神」黃子華嘅前度及現任女友，近日就有網民喺討論區「鄧麗欣定林明禎」為題出PO，進行殘酷二選一，結果引起網民熱烈討論。唔少網民都選擇Stephy，大讚佢親切啲、純天然無添加及有韻味等等，留言話「都係港女親切d」、「肯定揀鄧麗欣」、「女朋友 老婆 一定係 stephy」、「林明禎都討好嘅 但Stephy有親切感好多 有啲MK家姐嘅感覺」、「stephy係兒時偶像」、「好有韻味」、「諗左陣, 我都係揀Stephy」、「如果同樣20歲 我揀鄧麗欣」、「全盛時期一定係揀stephy」、「屎塔肥世一㗎喎 有咩好比」「港女世一」及「講身材睇整體性，Stephy雖然纖瘦，但望落去都係引死人嘅！」 等等。

同時亦有網民支持林明禎，留言話「Stephy 後生十年都唔夠明禎正」、「林明禎連演技都好過Stephy」、「後生贏 林明禎」、「樣 林明禎qq d」、「全盛時期骨膠原好充足嘅stephy，剩係個gfable楚楚可憐樣已經令人忘記佢身材嘅缺點，但而家嘅stephy已經唔同哂feel，林明禎個樣keep得好好，身型又正，今次林明禎大勝」等等。

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